Sabo: Članovi masovno istupaju iz SDP-a, Gaća: To je samo želja Sabe

Prema riječima Željka Sabe vukovarski SDP suočava se s pojavom da članovi stranke masovno istupaju iz ove stranke od kako je on odlukom vrha stranke izbačen iz SDP-a.

- S današnjim danom u tri gradska mjesna odbora izašlo je u prosjeku više od 80 članova. Tako je Mjesni odbor Mitnica napustilo 70 posto članova, Mjesni odbor Lužac 80 posto, a Mjesni odbor Trpinjska cesta 96 posto članova stranke. Dojučerašnji članovi SDP-a stranku napuštaju nezadovoljni odlukama vrha stranke i prilaze Nezavisnoj isti Željka Sabe, rekao je Sabo.

Dodao je kako su prije toga Mjesne odbore SDP-a Lipovača i Trokut napustili svi njihovi članovi dok je iz Mjesnog odbora Sotin istupilo 96 posto članova stranke.

- Ljudi su nezadovoljni s odlukama Zagreba i vrha stranke jer nisu dozvolili da vukovarski SDP, kako nam je rečeno i obećano, može odrediti svoga kandidata. Nama to nisu dozvolili i ovo je sada sve reakcija na to. Mi smo i najavljivali da će se to dogoditi, rekao je Sabo.

Povjerenica SDP-a za Grad Vukovar Biljana Gaća, koja je i članica Predsjedništva stranke, kaže kako to što govori Sabo nije istina.

- Istina je da je istupilo mali broj članova i to su zapravo bili najuži suradnici Željka Sabe. Nama su u Gradsku organizaciju do sada istupnice iz stranke donijele samo 4 osobe. Imamo i još nešto istupnica koje je donio sam Sabo, ali njih ne prihvaćamo dok ne provjerimo je li to želja tih ljudi i jesu li oni potpisali te istupnice, rekla je Gaća.

Dodaje i kako Sabo iznosi podatke za prigradske mjesne ogranke, ali ne i za one najjače ogranke u Borovu naselju, Sajmištu i Centru.

- Mislim kako sve te tvrdnje proistječu radi razočarenja Željka Sabe što je zapravo izostalo masovno iščlanjenje iz SDP-a na kojega je on računao. Vukovarski SDP je stabilan, rekla je Sabo.

Kako doznajemo SDP će u srijedu predstaviti i kandidata za gradonačelnika Vukovara. Biti će to Damir Maduna, kao neovisni kandidat, dok će Biljana Gaća biti kandidat za zamjenicu gradonačelnika.

