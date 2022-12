Ruskog ministra vanjskih poslova šokirali WC-i u Švedskoj: To je jednostavno nehumano

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov zabavlja korisnike društvenih mreža nakon što je objavljena njegova izjava o zahodima u Švedskoj koji su ga ostavili bez teksta. Govoreći na jednoj tribni u srijedu o iskustvima iz zapadnih zemalja prisjetio se onoga što je prošle godine doživio u Švedskoj.

- Ono što sam doživio lani u Švedskoj, tijekom sastanka OECD-a... Oprostite na detaljima, ali kad sam pitao gdje je zahod, pokazali su mi na vrata na kojima je pisalo WC. Pitao sam je li to ženski ili muški toalet, a oni su mi odgovorili - nama je sve to zajedničko. Nisam mogao vjerovati, ali baš tako je bilo. Ma nemate pojma koliko je to nehumano, zajednički zahodi, jednostavno nehumano - kazao je Lavrov.

Sergei #Lavrov told of a shocking discovery of a gender-neutral toilet in #Sweden and told how "unhuman" it was. pic.twitter.com/H134ePI6ga