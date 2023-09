Ruski zrakoplov sa 159 putnika prinudno sletio u Novosibirsk: Ne zna se što je uzrok

Zrakoplov ruskog Ural Airlinesa sa 159 putnika koji je letio iz Sočija za Omsk prinudno je sletio u regiju Novosibirsk u zapadnom Sibiru, izvijestile su u utorak ruske agencije.

VEZANI ČLANCI:

Za sada nema izvješća o ozlijeđenima ili razlozima prinudnog slijetanja. Ruska novinska agencija Interfax izvijestila je da je u avionu bilo 159 ljudi. TASS je ranije izvijestio da je u zrakoplovu bilo 156 osoba, javlja Reuters.

⚠️🛬🇷🇺 - A Sochi-Omsk plane urgently landed in a field near the village of Kamenki in the #Novosibirsk region. He was unable to land at the airport and raised the alarm.



So, there are 159 people on the Ural Airlines flight, including 23 children. Initially, there were no reports… pic.twitter.com/WMKrIYPfSs