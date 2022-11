Ruske trupe u bijegu ostavljaju sve više ispravnih haubica, Ukrajinci gotovo udvostručili svoj inventar

Kada je krajem veljače pokrenula invaziju Ukrajine, Rusija je u svom inventaru imala oko 850 samohodnih haubica 2S19 teških 42 tone. Devet mjeseci kasnije, Rusi su izgubili 91 haubicu 2S19, a najmanje 34 od njih netaknute su u ukrajinskim rukama, navodi Forbes.

Njihovi topovi od 152 milimetra ispaljuju granate do 35 kilometara, ovisno o vrsti granate. Zbog toga, ističe Forbes, trebali bi biti dovoljno daleko iza prve crte da neprijatelj ne može do njih. To što Rusi gube toliko ispravnih 2S19 svjedoči o dvjema stvarima - ubrzanom ukrajinskom napredovanju i sve većoj nestručnosti ruskog vodstva.

Foto: Stringer/REUTERS Oštećena ruska samohodna haubica 2S19

Mnogo je sadržaja koji prikazuje uništene ruske haubice, a jedna snimka, objavljena u četvrtak, prikazuje 2S19 zaglavljen u jarku uz cestu u Luganskoj oblasti u istočnoj Ukrajini. Ukrajinski vojnik slavio je na njegovoj kupoli, a ukrajinski vojni transporter M-113 jurio pokraj njega.

2S19 sa svojom posadom od pet članova vjerojatno je, navodi Forbes, išao u istom smjeru kao i M-113 kada se prevrnuo u jarak. Odnosno, udaljavao se od fronte dok su ukrajinske snage napredovale.

#Ukraine: Ukrainian forces captured a Russian 2S19M2 Msta-SM2 152mm SPG from the Russian Army in #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/AtmqNDAUSF — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 17, 2022

Ukrajinska je vojska krajem kolovoza i početkom rujna pokrenula dvostruku protuofenzivu na istoku i jugu. Istočna protuofenziva brzo je oslobodila velik dio Harkivske oblasti prije nego što se proširila na susjednu Lugansku oblast. Ruske postrojbe su pobjegle, ostavljajući iza sebe stotine tenkova, borbenih vozila i haubica, mnoge od njih u ispravnom stanju.

Do 1. rujna, Rusi su izgubili 61 2S19, a dva mjeseca kasnije, gubitak haubica znatno je porastao. Za ukrajinsku vojsku, to je pravi dobitak. Prije početka rata, Ukrajinci su imali 35 samohodnih haubica 2S19. Do sada su, naime, smanjili ruski inventar za desetinu, a svoj gotovo udvostručili.

