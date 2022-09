Rusi objavili fotografiju navodnog kvara na plinovodu, Europska unija u problemima

Ruska kompanija Gazprom objavila je fotografije za koje tvrde da prikazuju curenje ulja na kompresorskoj stanici Portovaja u blizini Sankt Peterburga zbog čega neće pustiti u pogon plinovod Sjeverni tok 1.

Dopisnik Reutersa iz Rusije Felix Light koji je objavio fotografiju Gazproma zapitao se "koliko dugo će Moskva dopustiti da se Europska unija znoji" zbog navodnog kvara.

"Gazprom je citirao Siemens Energy koji kažu da se curenje ulja koje su otkrili može popraviti samo u specijaliziranoj radionici", navodi novinar govoreći o priopćenju kojim se oglasila ruska naftna kompanija.

