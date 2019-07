“Roditelji, potaknite djecu na rad, inače  će začas biti više fakulteta od diploma”

Talijansko brodogradilište Fincantieri, jedno od najvećih na svijetu, traži brodograditelje i zavarivače, ali “čini se da mladi nemaju volju raditi”, kazao je Giuseppe Bono, delegirani upravitelj te tvrtke sa sjedištem u Trstu.

– U iduće dvije-tri godine imat ćemo potrebu za pet do šest tisuća radnika, ali ne znamo gdje bismo ih mogli naći – kazao je Bono tijekom savjetovanja koje je organizirao talijanski sindikat CISL. Fincantiere ima dogovorene poslove za idućih deset godina, a Bono tvrdi: “Rastemo ritmom od 10 posto, ali mladi ne žele raditi i pozivam njihove roditelje da ih potaknu na rad.”

Izrazio je čuđenje što ima mladih koji rade kao dostavljači, nose pizze ili obavljaju druge poslove na biciklima ili motorima, za 500-600 eura mjesečno, a “kod nas radnik prima 1600 eura”, kaže Bono i dodaje kako se čini da je promijenjena kultura prema radu.

– Slušam toliko o radu, rastu, infrastrukturama, lukama, autocestama i aerodromima, ali mislim da ćemo uskoro imati više sveučilišta nego diplomiranih, više luka nego brodova, više zračnih luka nego putnika. To je rasipanje novaca – kazao je Bono i onda zadao udarac mentalitetu koji je prevladao: “Želimo sve, ali želimo da to rade drugi.”

Raditi kao zavarivač nije teže nego raditi kao dostavljač, ali postoji percepcija kako je bolje odnijeti nekoliko pizza dnevno, pa makar za puno manje novce, nego raditi u brodogradilištu. I ne samo u brodogradilištima. Traga se općenito za radnicima mehaničarima, električarima, odnosno onima tehničkih profesija.

Privlačno kinesko tržište

U idućih pet godina talijanske tvrtke imat će potrebu za 469.000 radnika, onih koji su završili tehničke škole. No, takvih ima sve manje. Fincantieri ima, primjerice, narudžbe samo za kruzere do 2027. godine, čak i nakon te godine, kaže Bono, odnosno tvrtka treba sagraditi najmanje 53 kruzera i još 50 drugih brodova.

Brodari koji naručuju kruzere odmah počinju prodavati mjesta na njima, a to znači da moraju biti isporučeni točno u roku, na dogovoreni dan. Kruzer kao što je Costa Venezia (brodara Costa Crociere), koji je nedavno otplovio za kinesko tržište, ima najsuvremeniju tehnologiju, sagrađen je u roku od 16 mjeseci. Rokovi su sve kraći i ne smije biti zakašnjenja.

– Svaki treći putnik u svijetu plovi na jednom od naših brodova – kazao je Bono. Naručena je gradnja i superluksuznih kruzera. A, kinesko tržište posebno je privlačno, jer već sada 2,5 milijuna Kineza odlazi godišnje na kruzere.

Od sada pa do 2023. Fincantieri će uložiti 150 milijuna eura u brodogradilište u Margheri kako bi mu se udvostručio kapacitet. To je ulaganje potrebno kako bi se izvršile narudžbe osam supervelikih kruzera do 2027. koji će biti građeni najnovijim tehnologijama. Novih radnika potražuje se u svih osam brodogradilišta u Italiji te u tvornici motora Isotta Fraschini u Bariju, koju također kontrolira tršćanska tvrtka. Najviše se radnika traži u brodogradilištima koja proizvode kruzere (Monfalcone, Marghera, Ancona i Sestri Ponente), ali i dva brodogradilišta u Rumunjskoj koja ima Fincantieri preko svoje filijale Vard (Tulcea i Braila) gdje se također proizvode dijelovi, odnosno trup kruzera. U rumunjskom brodogradilištu u mjestu Tulcea radi oko 130 radnika, a u brodogradilištu u mjestu Braila radi manje od 200 radnika.

Surađuju s Brodosplitom

Grupa Fincantieri je jedno od najvažnijih brodograđevnih industrija u Europi i svijetu. Ima sjedište u Trstu, a u više od 230 godina sagradilo je više od 7000 brodova. Sada ima 19.500 zaposlenih, od kojih 8300 u Italiji, te ima 20 brodogradilišta na četiri (osim Afrike) kontinenta.

Fincantieri također kupuje (51 posto) francuskog brodograditelja STX (operacija od oko 60 milijuna eura), a francuski ministar ekonomije Bruno Le Maire izjavio je kako je operacija praktički završena. Fincantieri koristi i suradnju u opskrbi više od 2000 tvrtki u svijetu, među kojima je i Brodosplit, te godišnje ulaže 70 milijuna eura u razvitak i istraživanje.