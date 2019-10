Roditelji Kristiana Vukasovića traže 700.000 kuna odštete od države

Roditelji Kristiana Vukasovića (18), Kristina i Stipan Vukasović, od Općinskog državnog odvjetništva u Splitu zatražili su naknadu štete zbog smrti svoga sina do koje je došlo u vrijeme dok je bio u rukama institucija. Kako nam je potvrdio njihov odvjetnik Vinko Ljubičić, riječ je o zahtjevu za odštetu od 700.000 kuna.

Riječ je o pokušaju nagodbe i mirnog rješenja spora, što sukladno Zakonu o parničnom postupku tužitelj mora učiniti prije tužbe protiv Republike Hrvatske koja će, vrlo izvjesno, također uslijediti.

Odvjetnik Ljubičić nam je potvrdio kako je u zahtjevu upućenom Općinskom državnom odvjetništvu naveo četiri institucije koje Kristijanovi roditelji smatraju odgovornima za smrt svoga sina: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, Općinski sud u Splitu, splitski zatvor na Bilicama i Bolnicu za osobe lišene slobode, odnosno Svetošimunsku u Zagrebu. Iz lanca institucija koje drže odgovornima izostavili su policiju, smatrajući kako je bila korektna, kao i splitski KBC, gdje su se 24 dana borili za Kristijanov život nakon što je iz zatvora Bilice dovezen u stanju kome i, kao što je poznato, nikada se nije probudio.

– Poslali smo zahtjev Općinskom državnom odvjetništvu, ali to ni u kojem slučaju ne znači da ćemo odustati od traženja konkretnih krivaca, odgovornih za smrt Kristiana Vukasovića. Obitelj ponajprije želi nedvojbeno utvrditi da je propusta u nadležnim službama bilo, a naravno da želimo otkriti kako je do tih propusta došlo i na kraju tko je za njih odgovoran – kaže odvjetnik Vinko Ljubičić.

U zahtjevu je navedeno kako je od 30. ožujka 2019., kada je Kristian Vukasović lišen slobode, pa do 1. kolovoza 2019., kada je u stanju kome zaprimljen u splitski KBC, u sveukupnom tretmanu mladića došlo do niza propusta i to kod svih navedenih državnih tijela, što je u konačnici dovelo do njegove smrti.

– Iznos koji smo naveli ispod je uobičajenih koji se traže u ovakvom postupku. Međutim, roditeljima novci ne znače ništa, žele utvrđivanje krivaca i kazneni progon osoba koje su pridonijele konačnom ishodu, odnosno smrti njihova sina. Postoji mogućnost da se između obitelji i države sklopi nagodba, ali ovo je samo jedan od niza postupaka koje planiramo pokrenuti – kaže Ljubičić. Ističe kako obitelj Kristiana Vukasovića neće imati mira dok se ne utvrdi tko je odgovoran za smrt njihova jedinca, osobe s dijagnosticiranim ADHD-om i piromanijom, kojega je sustav tretirao kao zdravu, odraslu osobu.