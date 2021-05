Rodilji s koronom zatajilo srce, u KB Dubravi uspjeli je spasiti: 'Danas sam prvi dan na noge stala'

Netom nakon porođaja, rodilji pozitivnoj na koronavirus stanje se pogoršalo, zatajilo joj je srce. S tek rođenom kćeri provela je samo dva dana. Nakon reanimacije u bolnici u Varaždinu, hitno je prevezena Zagreb. Bila je na korak do smrti, no uspjeli su je spasiti. Sanja Friščić zasad djecu, novorođenu djevojčicu i šestogodišnjeg sina, gleda na mobitelu te kaže da joj veoma nedostaju. O njima brigu vode otac i baka.

- Curica se zove Jana, ima mjesec dana, a vidjela sam je samo tri dana, i to se baš ne sjećam jer mi je već počela temperatura rasti - objasnila je Friščić za HRT. Zbog koronavirusa ova 34-godišnjakinja počela borbu za život. - Prvo sam bila u Varaždinu, ondje mi je bio zastoj srca pa su me poslali ovamo u bolnicu. Pola toga se ne sjećam, istinski, tu sam od 24., 25. travnja, danas sam prvi dan na noge stala - navodi Friščić. Bez kisika još ne može, no ono najteže, respirator i 10 dana na ECMO uređaju iza nje su.

- Poseban dio priče je to što je gospođa rodilja. To znači da u cijelom tom postupku postoje neke specifičnosti koje odudaraju od klasične ECMO priče. To su neke fiziološke promjene u tijelu žene koje zahtijevaju određene prilagodbe i malo drukčije vođenje - istaknuo je prim. dr. sc. Nikola Bradić, dr. med., anesteziolog u KB-u Dubrava.

Još jedan izazov za anesteziološki tim, no uspješno su ga svladali. - Bilo je malo trudnica koje su imale ozbiljnijih problema vezanih uz COVID-19 tako da nam je godpođa Sanja prva, prva i na svu sreću, unatoč tom lošem stanju, evo, jako dobar rezultat liječenja -rekla je prim. dr. sc. Zrinka Šafarić Oremuš, dr. med., specijalistica anesteziologije u KB-u Dubrava.

- Najviše nas veseli što je dobro i što će ići uskoro kući svojoj bebi - dodaje medicinska sestra Danijela Kralj Husajna. - Svaki pacijent koji ode odavde, naravno, na nogama, kako bismo mi to rekli, daje nam snagu da možemo dalje to raditi i vjeru da ćemo ipak pobijediti ovu pandemiju - smatra medicinska sestra Natalija Frketić.