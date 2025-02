Rizici Trumpovog plana za mir: Hoće li na kraju Ukrajina platiti cijenu?

Rat u Ukrajini traje već gotovo tri godine i mnogi su pokušavali intervenirati i pronaći rješenja, no dosad nijedna inicijativa nije donijela trajni mir. Iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posljednjim godinama uživao snažnu podršku Zapada, situacija se postupno mijenja. Donald Trump , predsjednik SAD-a najavio je mogućnost ubrzanja završetka rata, čime bi mogao pokrenuti nove diplomatske inicijative. Međutim, unatoč njegovim nastojanjima, postoje brojni faktori koji bi mogli otežati postizanje održivog mira.

Prema analizi CNN-a, nekoliko ključnih pitanja moglo bi ući u igru u sljedećim mjesecima, a svaka odluka može imati ozbiljne posljedice za Ukrajinu, Europu i ostatak svijeta. Od političkih nesigurnosti u samoj Ukrajini do poteškoća u ruskim namjerama na terenu, Trumpova ponuda za mir suočava se s velikim izazovima. Evo što bi moglo poći po krivu ako Trump odluči ubrzati kraj rata.

Iako je Donald Trump imenovao bivšeg generala Keitha Kellogga kao svog izaslanika za Ukrajinu i Rusiju, još uvijek nije jasno koji su točno planovi i smjerovi koje Trump predlaže. Iako su se pojavili naslovi o mogućem javnom predstavljanju plana za mir, Kellogg je jasno naglasio da bi to trebao biti Trumpov posao. Trump je nedavno izjavio da je razgovarao s ruskim predsjednikom Putinom o okončanju rata, ali nije iznio detalje tih razgovora. Zbog ove nesigurnosti, teško je predvidjeti kako će izgledati konačni plan i hoće li izazvati pozitivan odgovor iz Kremlja.

Jedan od ključnih prijedloga Kellogga, koji je izazvao veliku pažnju, odnosi se na održavanje predsjedničkih izbora u Ukrajini kao uvjet za postizanje mira. Iako je ovo izazvalo zabrinutost u Kijevu, neki analitičari smatraju da bi to moglo biti pokušaj da se Zelenski, koji uživa podršku Zapada, povuče iz političke arene kako bi se otvorio prostor za pregovore s Rusijom. No, prijedlog izbora mogao bi izazvati političku nestabilnost i dodatne nesuglasice unutar Ukrajine, s obzirom na to da postoje prijetnje hakerskim napadima i manipulacijama u izbornim procesima. Ratna situacija u Ukrajini trenutno onemogućava održavanje slobodnih i poštenih izbora. Zbog stalnih napada i velike nesigurnosti, izbori bi bili podložni mnogim nepravilnostima. Iako se prijedlog primirja čini kao šansa za povratak stabilnosti, postoji ozbiljan rizik od korupcije, hakiranja i drugih problema koji bi mogli ugroziti legitimnost izbornog procesa.

U trenucima kada ruske snage ostvaruju određene teritorijalne dobitke u Ukrajini, pitanje je koliko je Rusija stvarno zainteresirana za mir. Ako bi u ovoj fazi rat stao, Rusija bi mogla ostati s teritorijem koji su zauzeli, bez motivacije da ga predaju. Ovakav razvoj događaja mogao bi učiniti svaki pokušaj mirnog rješenja teško ostvarivim, jer bi Rusija mogla smatrati da ima previše koristi od nastavka borbi. Ako mir u Ukrajini ne bude održiv, posljedice se neće odraziti samo na Ukrajinu. Rusija bi mogla postati još agresivnija u svojim vanjskim politikama, što bi moglo destabilizirati Europu i druge dijelove svijeta. S obzirom na sve veću prijetnju s ruske strane, postizanje mirnog rješenja u Ukrajini imalo bi dalekosežne političke i sigurnosne implikacije za cijelu međunarodnu zajednicu.