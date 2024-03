'Retorika 'ili mi ili oni' vodi u raspad društva, to treba oštro osuditi'

Prof. dr. sc. Frane Staničić, jedan od desetero profesora prava koji su zazivali hitnu reakciju Ustavnog suda, potaknut nastavkom predizbornih događanja sinoć je objavio na Facebooku apel upućen pravnim stručnjacima, koji prenosimo u cijelosti:

"Teško je ne komentirati najrecentnije događaje kad predsjednik Republike javno izjavljuje da neće poštovati odluku Ustavnog suda i de facto se stavlja iznad zakona. To treba najjasnije osuditi i to je OBVEZA svih koji su u prošlosti tvrdili da im je na srcu Ustav i da štite Ustav. Tu dakako mislim na SVE nastavnike ustavnog prava, one koji su ranije već odmah reagirali, one koji su reagirali s određenim zakašnjenjem/kalkulacijom, a POSEBNO na one koji se do sada nisu izjasnili.

U isto vrijeme, izdvojena mišljenja troje sudaca izlaze na portalima, što uzrokuje reakciju predsjednika Ustavnog suda i bespresedansko ogoljavanje očitih bezdana među sucima Ustavnog suda. To ne služi na čast nikome, a posebno onima unutar Suda, bilo službenicima, bilo sucima, ma tko to bio, koji su interne dokumente u trenutku teške polarizacije, prema mojem mišljenju i teške ustavne krize (ma što govorio predsjednik Suda) pustili u javnost. To služi samo potpirivanju sukoba i očito je usmjereno jačanju pozicija jedne strane u tom sukobu. U tom smislu to znači instrumentalizaciju Ustavnog suda na najprizemniji način. U korist produbljivanja političke i ustavne krize.

Ono što je najgore u cijeloj priči jest da se ta izdvojena mišljenja troje sudaca sada na nekim portalima koriste kao “dokaz” da je odluka Ustavnog suda pogrešna. Iako se u osnovi svih troje slaže da, citiram: “Jednako tako ocjenjujemo da u okolnostima redovnog funkcioniranja ustavnog poretka i njegovog izbornog postupka za koje je dužan skrbiti, PRH za vrijeme trajanja svoje ustavne dužnosti ne može aktivno sudjelovati ili poticati na financiranje kampanje neke političke opcije koja sudjeluje u izbornom procesu, niti može sudjelovati na njenim izbornim skupovima u sklopu izborne kampanje, odnosno u njeno ime nastupati u javnoj raspravi koja se odvija tijekom izbornog postupka, a posebno ne sudjelovati u radu njenih stranačkih tijela.”

Dodatno, troje sudaca navode i ovo, citiram: “Iako razlozi koje PRH javno navodi kao podršku svojoj najavi mogu predstavljati razloge za ozbiljnu zabrinutost za stabilnost i redovno funkcioniranje Ustavom ustrojenog sustava državne vlasti, uključujući i načelo diobe državne vlasti, oni ne dosežu opisanu razinu ugroze temeljnih postavki ustavne demokracije koji bi opravdavali odstupanje od redovne odmaknutosti PRH od izbornog postupka za Hrvatski sabor koju je, prema svojim vlastitim tvrdnjama, sam pokazivao prilikom izbornog procesa u srpnju 2020. godine.”

Iz toga je jasno da i oni smatraju da predsjednik Republike nema pravo biti kandidat niti sudjelovati u izbornom postupku.

Mislim da u ovom trenutku svi akteri moraju zastati, napraviti korak unatrag i razmisliti što njihovi postupci znače za državu, za integritet politike, Ustavnog suda i vladavinu prava. Krajnji je trenutak, poštujmo svi Ustav, poštujmo zakone, poštujmo Ustavni sud. Ili smatramo da nam država ne treba.

Na kraju, najoštrije treba osuditi retoriku “ili mi ili oni”, ma s koje strane političkog spektra dolazila. Ona vodi u raspad društva, gubitak socijalne kohezije i narušavanje arhitekture ustavne države", stav je prof. dr. sc. Frana Staničića.

