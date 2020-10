Razočarana Zagrepčanka: Čovjek je umirao, a oni su se derali i trubili kao životinje

U zagrebačkom naselju Medveščak jutros se odvijala prava drama. Dok je jedan muškarac umirao za volanom, ostali vozači su trubili i derali se, bez da se itko sjetio provjeriti što se događa, kaže Zagrepčanka čiji se muž jedini zaustavio i pokušao pomoći.

Ogorčena na bezobzirnost sugrađana, o cijelom događaju je progovorila na Facebooku.

- Kamo smo stigli? U 6.30 na semaforu na početku Medveščaka stoji taksi i ne miče se. Trube kao životinje, nitko osim mog muža ne ode pogledati zašto. Kiša lije, Hrvati trube i deru se na Lukea, zaobilaze auto i ne staju. Za upravljačem čovjek, jedva diše, u polusvijesti. Nazove me muž, zovem hitnu i policiju. Nazovem ga nazad, čujem tramvajku kako se dere na njega, daje mi ju na telefon, zamolim ju da ima razumijevanja, ne smije se maknuti do dolaska službi. Stoji mokar do kosti uz čovjeka koji je prestao disati, ne može mu napipati puls više!!! I dalje trube, deru se, stiže hitna, i dalje divljaju i voze po nogostupu da zaobiđu i odu svojim putem. Stižem na mjesto. Gledam kako se bore za jedan život. Pomolim se za nepoznato biće, užasnuta činjenicom da nitko nije stao prije Lukea. Tko zna koliko je vremena prošlo od kada je čovjeku pozlilo. Iza 7 policija nas pušta kući, u kolima hitne još se bore da spase čovjeku život - napisala je Zagrepčanka pa dodala:

- Srčani udar događa se bilo kome. Ništa novo. Nažalost, ništa novo nije ni reakcija ljudi u ovom gradu. Nemojte samo zaobići, stanite i provjerite, možda spasite život. U ovom slučaju vjerojatno neće biti takav ishod, ali vrijedi pokušati.