Ratno iskustvo brodska je bolnica iskoristila u borbi s modernim izazovima

Brodska je bolnica, nakon vukovarske, bila najgranatiranija i zbrinula je najveći broj stradalih u Domovinskom ratu u Hrvatskoj, no o tome se u javnosti malo zna. Istaknuto je to znanstveno-memorijalnom skupu koji je povodom 32. obljetnice Domovinskog rata u organizaciji Opće bolnica Dr. Josipa Benčevića i Hrvatskog liječničkog zbora održan u Slavonskom Brodu. Osim hrvatskih branitelja, vrlinama na prvoj crti bojišta iskazali su se i hrvatski liječnici. U brodskoj je bolnici tijekom rata zbrinuto više od 7700 ranjenika. Bilo je 900 poginulih, među kojima 28 djece, a najveća stradavanja bila su tijekom 1992. godine. No, svoj su obol liječnici i medicinsko osoblje davali i kasnije, kroz samoinicijativno pridruživanje braniteljima, Hrvatskoj vojsci i postrojbi specijalne policije.

Ravnatelj bolnice dr. Josip Samardžić podsjetio je kako se u teškim ratnim uvjetima u ovoj zdravstvenoj ustanovi liječilo cjelokupno stanovništvo Slavonskog Broda i okolice, ranjenici, izbjeglice iz Bosanske Posavine, sve zahvaljujući velikom naporu i želji tadašnjih djelatnika. Ratno iskustvo bolnica je iskoristila u modernim izazovima.

- Na temeljima saznanja i požrtvovnosti koje su nam ostavili stariji kolege mi smo uspjeli odreagirati i adekvatno odgovoriti na sve nedaće koje smo imali proteklih godina kao što su covid, prometne nesreće, izbjeglički val, potresi, poplave, eksplozija u rafineriji... Dakle, dobrim dijelom smo spremni i zbog toga - rekao je Samardžić.

Državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Špiro Janović rekao je da država i medicinska struka trebaju biti ponosni na postignuća hrvatskog zdravstvenog sustava, koji je od samog starta on podnio velike žrtve u Domovinskom ratu.

- Najviše su tereta preuzele su bolnice na prvoj crti obrane, ali gotovo je nemoguće izdvojiti ustanovu i liječnika koji nisu dali svoj maksimum – istaknuo je Janović.

Otvorenju skupa i svečanom otkrivanju spomen-ploče medicinskom i nemedicinskom osoblju bolnice, među kojima je četvero poginulih i sedmero ranjenih, prisustvovao je i župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić. On je medicinarima odao priznanje za njihovo požrtvovno djelovanje, skrb o bolesnima i ranjenima i poštovanje medicinske etike usprkos opasnosti za vlastiti život, istaknuvši kako bi skupove koji govore o povijesnom značaju brodske bolnice u ratu i poslije rata trebalo organizirati i češće.

- Ako pogledamo samo podatak da su 44 liječnika, 33 tehničara i medicinska djelatnika i 62 nemedicinska djelatnika sudjelovali kao dragovoljci u Domovinskom ratu, onda možemo vidjeti kako je zapravo krenuo taj cijeli proces i kako je bolnica bila u središtu ratnih zbivanja. Doista, nemjerljiv je doprinos ove bolnice u Domovinskom ratu. Ljudi koji su radili u to vrijeme nisu se iskazali samo kao stručnjaci, nego i kao jako hrabri, odvažni i plemeniti ljudi. Hvala im na tome – rekao je Marušić.