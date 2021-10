Raspudić odgovorio Plenkoviću: On je istrenirani birokrat i koristi neprimjerenu seksualnu metaforiku

To je bilo ad hoc jedinstvo jer cijeli taj dan imali smo žestoke okršaje unutra oporbenih redova oko covid izvještaja ministra Beroša, kazao je Mostov saborski zastupnik Nino Raspudić komentirajući jučerašnju ujedinjeno djelovanje oporbe protiv imenovanja glavnog ravnatelja javne televizije.

- Ovo je toliko drastično protuzakonito djelovanje vladajućih, kršenje Poslovnika Sabora. Jednostavno smo se u tom trenutku ad hoc ujedinili i napravili pravu stvar. Na kraju se pokazalo danas da smo bili potpuno u pravu. Mi smo tu branili ustavno-pravni poredak i zakon Republike Hrvatske, a vladajući su pravili cirkus - kazao je Raspudić za RTL Danas.

- To su i sami priznali jer imaju većinu u saborskom odboru za Ustav i Poslovnik gdje su priznali da su te dvije sjednice Odbora bile nezakonite na kojima su imenovali Šveba i poništili. Dakle, bili smo u pravu, a bi li reagirao taj odbor da mi sinoć nismo opstruirali tu raspravu jer ja sam u utorak još sastavio dopis zajedno s kolegama iz oporbe koji u Odboru za informiranje poslao ga predsjedniku Sabora i predsjednici Odbora. Nitko nije reagirao - dodao je Raspudić.

Pojasnio je i zašto je citirao Dantea.

- U tom trenutku kad smo izašli iz dvorane nismo znali hoće li pozvati saborsku stražu da nas sad 30-40 izbace. U toj gužvi su rekli: "Nemoj da stoji mikrofon tek tako, govori nešto" i u toj općoj atmosferi prvo šta mi je palo na pamet bio je Danteov pakao.

Kazao je da to nije bila nikakva skrivena poruka, nego trenutak nadahnuća.

>> VIDEO Kaos u Saboru: Oporba zauzela govornicu, Raspudić je recitirao prvo pjevanje "Pakla"!

- Ali nevažno kasnije smo za tom istom govornicom iznjeli argumente za koje vidimo danas da ih je Odbor za Ustav i Poslovnik prihvatio i dao nam za pravo - zaključuje Raspudić.

Na pitanje može li se oporba dogovoriti i oko drugog potpredsjednika Sabora, Raspudić odgovara:

- Ja misli da tu neće biti problema. Običaje je do sad bio jasan, a to je da dva najbrojnija saborska Kluba daju potpredsjednike Sabora i vjerojatno će tako i biti. Matematika je tu jasna. Socijaldemokrati imaju 18 u klubu. SDP ima 14 i ima već jednog potpredsjednika, ovoga će dobiti Socijaldemokrati.

Upitan za komentar premijerove izjave da "Ekipa iz Mosta doživljava orgazam na Festival slobode", rekao je:

- On je jedan istrenirani birokrat koji koristi jedan govor koji je pažljivo kontroliran. Kod njega u običajnoj situaciji nema neke velike metaforike kao kod Milanovića. Ovo sada odjednom da on koristi jednu vrlo čudnu i neprimjerenu seksualnu metaforiku govoreći o oporbi, pokazuje da je on u velikim problemima, ali ja ga potpuno razumijem. Stranka mu je prekjučer osuđena za korupciju pravomoćno, a jučer smo ih ulovili s prstima u pekmezu što su danas priznali u ovom natječaju. Ta neuravnoteženost u diskursu koja mu se događa, s tom seksualnom metaforikom, pripisujem tome.