Rasprava odgođena jer vještak opet nije dostavio nadopunu nalaza

Muke po vještaku i dalje se nastavljaju na suđenju Nadana Vidoševiću i ostalima optuženima u aferi HGK - Remorker. Jer iako je vještak Zrinko Ručević još u svibnju dobio nalog suda za nadopunu financijsko-knjigovodstvenog vještačenja, on tu nadopunu nije napravio, pa je jučerašnja rasprava ponovo odgođena, kao što je uz sličnih razloga bila odgođena i rasprava u srpnju.

Vještak se tada pravdao da mu nije pristigla sva potrebna dokumentacija, a nakon što mu je dostavljena dobio je rok za dovršetak nalaza. No to opet nije učinio, pa je jučer sudac Zdravko Majerović kontaktirao Ručevićev ured gdje mu je rečeno da Zagrebačka banka nije dostavila tražene podatke. Tajnica Zrinka Ručevića sudu je poslala e-mail prepisku između vještaka i banke, pa je sud kontaktirao i banku. No pokazalo se da broj mjerodavne osobe u banci koji je naveden u kontaktima nije ispravan. Sucu Majeroviću nije preostalo ništa drugo do da pošalje požurnice i banci i vještaku te odgodi raspravu.

Knjigovodstveno - financijsko vještačenje bitna je stvar u postupku jer USKOK u optužnici tvrdi da Vidošević i njegova obitelj imaju nesrazmjer od 33,4 milijuna kuna u prihodima i rashodima, te su tražili da im se to oduzme. No Kako je Vidošević taj koji mora dokazati da je svoju imovinu stekao na zakonit način, to mu za sada više nego dobro ide, jer je spomenuti nesrazmjer nakon dodatnih vještačenja za sada pao na 9,2 milijuna kuna.