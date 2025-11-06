Rasporedili vojsku zbog smrtonosnih napada, ljudi u strahu: 'Srušio me na tlo i ugrizao me za ruku'

Japan je rasporedio trupe kako bi pomogao u suzbijanju porasta napada medvjeda koji teroriziraju stanovnike planinske regije u sjevernoj prefekturi Akita. Izvješća o smrtonosnim susretima sa smeđim medvjedima i azijskim crnim medvjedima prijavljuju se gotovo svakodnevno prije sezone hibernacije dok medvjedi traže hranu. Viđeni su u blizini škola, željezničkih kolodvora, supermarketa i u odmaralištu s termalnim izvorima. Od travnja je više od 100 ljudi ozlijeđeno, a najmanje 13 ubijeno u napadima medvjeda diljem Japana, prema statistikama Ministarstva zaštite okoliša s kraja listopada. Ministarstvo obrane i prefektura Akita potpisali su sporazum o raspoređivanju vojnika koji će postavljati kutije-klopke s hranom, prevoziti lokalne lovce i pomagati u zbrinjavanju mrtvih medvjeda. Dužnosnici kažu da vojnici neće koristiti vatreno oružje za ubijanje medvjeda.

Billy Halloran, 32-godišnji Novozelanđanin pripremao se za trčanje od 8 km kada je uočio dva crna medvjeda oko 30 metara ispred sebe. "Bio sam prilično prestrašen i pomislio sam 's****, okrenut ću se. Jedan od medvjeda mi se malo približio...", ispričao je muškarac. Halloran je podigao desnu ruku kako bi zaštitio glavu. "Srušio me na tlo i ugrizao me za ruku", kazao je. Podaci pokazuju da susreti medvjeda i ljudi više nisu rijetkost . Rekordnih 13 ljudi poginulo je u napadima medvjeda u Japanu ove godine - više nego dvostruko više od prethodnog rekorda - a više od 100 je ozlijeđeno, prema ministarstvu zaštite okoliša. Oko 20.000 viđenja medvjeda prijavljeno je diljem zemlje između travnja i rujna, oko 7.000 više nego u istom razdoblju 2024. godine, javlja Guardian.

Akita, planinska sjeverna prefektura, prijavila je napade na 60 ljudi ove godine, od kojih su četiri bila smrtonosna što je potaknulo guvernera Kentu Suzukija da zatraži pomoć. Ovog tjedna 15 vojnika raspoređeno je u regiju, gdje će pomoći u postavljanju zamki i prijevozu licenciranih lovaca. Međutim, neće sami pucati u životinje.

U Akiti se više od dvije trećine napada ove godine dogodilo u stambenim područjima. Prošlog vikenda 79-godišnja lžena koja je išla tražiti gljive pronađena je mrtva u navodnom napadu medvjeda. Smatra se da je još jedna starija žena u Akiti prošli mjesec napadnuta medvjedom dok je radila na svojoj farmi. Suočene s nestašicom hrane , životinje se sve više upuštaju u napuštanje svog prirodnog staništa i u stambena područja, kažu stručnjaci.

Savjeti za preživljavanje kreću se od ležanja licem prema dolje i zaštite glave i vrata, nošenja zvona ili repelentnog spreja te izlaska u grupama. Vlada je pozvala djecu da nose praznu plastičnu bocu na putu do škole i iz škole, tvrdeći da se medvjedi boje zvuka koji proizvodi kada se zgužva.Vladavina terora će se zaustaviti kada životinje uđu u hibernaciju tijekom zimskih mjeseci, ali dužnosnici se pripremaju za još napada sljedeće godine.