Raspisali oglas za 'posao iz snova', ekspresno im se javilo 2500 ljudi iz cijelog svijeta, ali - postoji kvaka

Oglas za posao kušača piva u jednoj pivovari u Sjevernoj Irskoj, prozvan "najboljim poslom na svijetu", privukao je pažnju čak 2500 kandidata, no malo ih je zadovoljilo kriterije potrebne za obavljanje tog posla.

Oglas je uključivao primamljivu ponudu koja je obuhvaćala besplatno pivo, čips i čak taksi do kuće, što je privuklo pažnju entuzijasta diljem svijeta. No, čini se da samo mali postotak populacije posjeduje genetske predispozicije potrebne za postati "superkušači".

Naime, James Huey, vlasnik pivovare Walled City Brewery u Derryju, ističe da je ključ svega u "genetici", pri čemu samo 1/100 do 1/200 ljudi može za sebe reći da su "superkušači". - Problematično je to što vjerojatno niste svjesni da ste superkušač - napomenuo je Huey, dodajući da se ta osobina često otkriva tek u neformalnim situacijama, poput ručka s prijateljima, piše Skynews.

Glavni pivar Josh Kyle izrazio je čuđenje koliko su ljudi bili spremni putovati radi besplatne krigle piva, istaknuvši da su neki stizali čak iz Philadelphije i San Paola. - Dvije adrese su me posebno impresionirale, Philadelphia u Americi i San Paolo u Brazilu, što me zaista iznenađuje. No, mislim da to na neki način rezimira ljudsku vrstu - dodao je.

Ipak, neovisno o velikom interesu, samo je 12 kandidata zadovoljilo kriterije irske pivovare, dok će preostalih 2488 kandidata morati sami platiti svoju sljedeću rundu pića, piše Sky News.

