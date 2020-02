Putnike će se moći ispitivati s kime su na putu bili u kontaktu

Na izvanrednom sastanku ministara zdravstva, koji je u Vijeću EU hitno sazvalo hrvatsko predsjedništvo i zbog te hitne reakcije dobivalo jučer pohvale s raznih strana, države članice EU jučer su u Bruxellesu odlučile da će koordinirati napore u suzbijanju širenja koronavirusa iz Kine, usmjeriti zajedničke snage na istraživanja koja bi mogla dovesti do terapije i cjepiva, ali i usvojile niz mjera koje će sve zajedno primjenjivati već od danas.

Sastanak se javno prenosio

Kao jedna od konkretnih mjera, usvojenih na inzistiranje Njemačke, mogućnost je ispitivanja putnika koji dolaze u EU iz Kine o svim kontaktima kojih se mogu sjetiti kako bi se utvrdili mogući kontakti s ljudima iz kineske pokrajine u kojoj se najprije pojavio virus.

Kako će se točno prikupljati ti podaci o kontaktima – to nije još sasvim jasno. I zbog toga je niz zemalja, pa i Hrvatska kao predsjedateljica, bilo u početku skeptično prema toj njemačkoj ideji, no na kraju je u tekstu usvojenih zaključaka pronađen kompromis koji spominje prikupljanje podataka o kontaktima putnika, što zadovoljava Nijemce.

– Izvjesno je da putnik neće moći pobrojiti sve kontakte koje je imao tijekom putovanja, ali se očekuje da kaže je li imao kontakte s osobama koje su pokazivale znakove bolesti, kašljali, imali temperaturu… Većina zemalja najprije se usprotivila toj ideji zato što je to epidemiološki i tehnički gotovo nemoguće, no s druge strane taj strah od importacije virusa u EU ipak je presudio i došli smo do određenog kompromisa u tekstu zaključaka – rekao je novi hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš nakon sastanka Vijeća, kojim je predsjedao i koji se, za razliku od većine ministarskih sastanaka, javno prenosio, a ne održavao iza zatvorenih vrata.

Hrvatsko predsjedništvo već se pokazalo prilično kreativnim u ovoj kriznoj situaciji jer je prošloga tjedna na ovu temu organiziralo videokonferenciju visokih dužnosnika iz svih država članica. Videoveza umjesto fizičkog putovanja iz svih 27 država u Bruxelles – to je novost koja se sada prvi put dogodila u Vijeću EU. No, bilo je potrebno sazvati i sve ministre, koji su jučer ipak doputovali – i otputovali zadovoljni što su dogovorili koordinaciju svih zemalja EU u borbi protiv koronavirusa koji od utorka ima službeni naziv CORVID-19.

Svi su svjesni da dogovorene mjere možda neće biti dovoljne ako se širenje virusa ubrza, ali Beroš kaže da je uspjeh već to što je ovim sastankom uspostavljena zajednička koordinacija, praćenje epidemiološke situacije i prilagođavanje daljnjem razvoju događaja.

– Ako situacija i dalje bude eskalirala, naravno da je izvjesno da ove mjere neće biti dostatne, ali tada ćemo razgovarati o budućim mjerama. Epidemiološka situacija u EU je jako dobra u ovom trenutku – kaže Vili Beroš.

Mnogi se pitaju i bi li Europa mogla izdržati takvu brzinu širenja virusa kakva je zabilježena u Kini, ali europska povjerenica za zdravlje Stella Kyriakides odgovara kako nitko ne želi nagađati i kako sve države članice sad već imaju akcijske planove. Hrvatski ministar uime država članica kaže kako će svi biti maksimalno pripremni. Mnogi drugi se pitaju i bi li, u slučaju pogoršanja situacije, EU mogao donijeti odluku o zatvaranju svojih granica, posebno schengenske zone, za putnike iz Kine. Zasad takva odluka nije razmatrana, no njemački ministar zdravlja Jens Spahn dao je znakovit odgovor, odnosno protupitanje: Tko bi tada evakuirao stotine tisuća građana EU iz Kine?

Hrvatski akcijski plan

– Čim zabranite letove iz neke pokrajine ili cijele zemlje poput Kine, morate se baviti pitanjem što s vašim građanima zatečenima ondje. Nisam siguran da bi europske zemlje imale kapacitet da organiziraju evakuaciju stotina tisuća svojih građana iz Kine – rekao je Spahn.

Otkrivanje i sprečavanje širenja zaraze u EU zasad je dobro, dodao je, ali “moglo bi postati gore prije nego što postane bolje”. U svakom slučaju, i on je zadovoljan što je na sastanku dogovoreno da države EU djeluju prema zajedničkom pristupu, bez unilateralnih poteza.

Države mogu s popisa zajedničkih mjera implementirati neke mjere brže ili sporije, svakako ili nikako, ali zajednički pristup u borbi protiv koronavirusa sada postoji u EU.

– Europa razgovara, Europa promišlja, Europa se priprema, i Europa je oprezna – rekao je ministar Vili Beroš, koji je inače prvi hrvatski ministar tijekom predsjedanja koji nije ni pokušavao govoriti engleski, nego se i na izjavi na ulasku na sastanak pojavio uz prevoditeljicu.

Što se tiče hrvatskoga akcijskog plana za moguću pojavu koronavirusa unutar naših granica, ministar Beroš kaže kako je nacionalni krizni stožer definirao planove za postupanje svih karika u lancu.

– Od, možda najvažnije, granične policije, zatim inspektorata sa sanitarnom inspekcijom, do liječnika i bolnica. Imamo planove kamo smjestiti bolesnike, na koji način, kamo premjestiti bolesnike ako kapaciteti budu pretrpani – kaže ministar Vili Beroš.

Među dogovorenim je mjerama i mogućnost zajedničke nabave zaštitne opreme za bolnice, što će organizirati Europska komisija.