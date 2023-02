Putin prijeti zbog straha jer će Ukrajinci napasti novim oružjem sa Zapada

Putinov govor u Moskvi, najavljivan kao još jedan povijesni, s porukom cijelom svijetu, bio je točno onakav kakvog smo mogli očekivati. Dramatičan, prijeteći, destabilizacijski s porukom - ako ja i Rusija potonemo, potonut ćete i vi. U suštini, to je luzerski stav. Ovakav govor ne drži predsjednik jedne svjetske supersile, ovakav se govor ne drži kada je tvoja zemlja moćna, kada diktira uvjete, nego naprotiv, onda kada se više nemaš nizašto uhvatiti nego za ono čega se cijeli svijet svjesno ili podsvjesno uvijek plaši, a to su nuklearne bombe. Naravno, Putin je čak i u takvom govoru odmah objasnio da on ne prekida strateški nuklearni sporazum o ograničavanju broja nuklearnih bombi (START) i pripadajućeg logističkog arsenala, koji je potpisan prije 30 godina, ali je poručio da će sporazum obustaviti, dakle zalediti.