Putin helikopterom stigao u Mariupolj pa vozio automobil: Objavljena snimka njegove vožnje

Ruski predsjednik Vladimir Putin neplanirano je posjetio Mariupolj i to je prvo putovanje čelnika Kremlja na teritorij ukrajinske regije Donbas pod ruskom okupacijom od početka rata, izvijestili su u nedjelju ruski državni mediji. Posjet je uslijedio nakon što je Putin u subotu nenajavljeno otputovao na Krim povodom obilježavanja devete godišnjice ruske aneksije tog poluotoka, i samo dva dana nakon što je Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao nalog za uhićenje tog ruskog čelnika.

Mariupolj, koji je u svibnju pao u ruske ruke nakon jedne od najdužih i najkrvavijih bitaka u ratu, bila je prva velika pobjeda Rusije nakon što nije uspjela zauzeti Kijev te se potom usmjerila na jugoistočnu Ukrajinu. Putin je helikopterom odletio u Mariupolj, javljaju nove ruske agencije pozivajući se na Kremlj. Time je Putin došao najbliže prvim linijama sukoba od početka tog rata. Vozeći se automobilom, Putin je obišao nekoliko gradskih četvrti, zaustavljao se i razgovarao sa stanovnicima. Društvenim mrežama širi se i snimka ruskog predsjednika koji upravlja automobilom u Mariupolju.

