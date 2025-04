Putin ga je nazvao 'svetim mjestom': Zašto je Krim ključan i Rusima i Ukrajincima?

Američki predsjednik Donald Trump rekao je novinarima da misli da je ukrajinski predsjednik spreman odustati od Krima. Podsjetimo, mirovni plan Washingtona u sedam točaka spominje i da će SAD službeno priznati ruski suverenitet nad Krimom. Dokazano je da je to sporna točka, jer je Zelenski opetovano isključio mogućnost ustupanja teritorija Rusiji u bilo kakvom sporazumu o prekidu vatre, opisujući taj potez kao protivan ustavu Kijeva. Ali u intervjuu za CBS News, Sergej Lavrov je inzistirao na tome da Rusija ne "pregovara o vlastitom teritoriju" kada je upitan da potvrdi hoće li biti stavljena na stol pregovora.

No, ako bi se Zelenski stvarno upustio u to, to bi bio veliki zaokret ukrajinskog predsjednika, koji je u više navrata isključio mogućnost ustupanja teritorija Rusiji i rekao da bi taj potez bio protivan ustavu Kijeva. Poluotok je Rusija nezakonito anektirala 2014. Narodni ustanak zahvatio je Ukrajinu na nekoliko tjedana, na kraju prisilivši promoskovskog predsjednika Viktora Janukoviča da ode s dužnosti. Dok je Ukrajina bila u previranju, Vladimir Putin je iskoristio priliku da pošalje trupe da preuzmu Krim, poluotok u obliku dijamanta u Crnom moru, piše Sky News.

Ti su vojnici na Krim stigli u uniformama bez oznaka, a Putin je ubrzo raspisao glasovanje o pripajanju Rusiji koje su Ukrajina i Zapad odbacili kao nezakonito. Ilegalno pripajanje Moskve 18. ožujka 2014. međunarodno su priznale samo zemlje poput Sjeverne Koreje i Sudana. U Rusiji je to izazvalo val patriotizma, a "Krim je naš" - postao je poklič. Putin je Krim nazvao "svetim mjestom" i procesuirao one koji javno tvrde da je on dio Ukrajine.

Rusija je provela stoljeća boreći se za Krim. Ali sovjetski vođa Nikita Hruščov prebacio je Krim iz Rusije u Ukrajinu 1954., kada su obje bile dio SSSR-a. Godine 1991., kada se Sovjetski Savez raspao, poluotok je postao dio neovisne Ukrajine. U vrijeme kada ga je Rusija zauzela, Krim je bio dio Ukrajine 60 godina i postao je dio identiteta zemlje. Zelenski je obećao da Rusija "neće moći ukrasti" poluotok. Za obje strane, posjedovanje Krima ključno je za kontrolu aktivnosti u Crnom moru, koje je ključni koridor za svjetske žitarice i drugu robu.