Psihijatar kritizira rad Stožera: Više govora o tomu što se zna, a ne plašiti narod s neznanjem

Čakovečki psihijatar Živko Mišević komentirao je neke od odgovora koje na novinarska pitanja daju članovi Stožera Civilne zaštite.

"Danima slušam Stožer, osnovan zbog opasnosti od koronavirusa, kako se brane s neznanjem! Na pitanja novinara kada će sve ovo završiti, odgovaraju ne znamo, nitko ne zna... budimo oprezni, ne zanosimo se pozitivnim rezultatima smanjenja broja zaraženih (ne i oboljelih - nije isto!)... Taj način nije dobar. U narod se unosi panika, panika će prerasti u nevjericu, a nevjerica u traženje drugih izlaza i neslušanje poruka onih kojima smo dosada vjerovali! Jer, eto, kako sami kažu ne znaju! Bolje bi bilo, a i točnije je, reći da se puno zna! Što se to zna? Puno se zna o virusima, što su, kako se šire, kako naseljuju (napadaju) organizam, kako se razmnožavaju, kako se organizam brani (antitijela, imunologija...) i kako je najbolje za društvo da se prekine lanac prenošenja virusa s pojedinca na pojedinca, eksponencijalnom progresijom, te su mjere socijalne distance (ma što mudrovali je li termin dobar, on je jednostavno realan - socijalna distanca) kojom ćemo sigurno, to se zna, prekinuti taj lanac! Dakle, to se zna, a ne ne zna! Za taj dio priče nikakva istraživanja nisu potrebna.

Na prisustvo bilo kojeg virusa organizam stvara antitijela, imunitet, tj. veliki broj ljudi preživi, uništi virus, pa virus više ne obitava u tom organizmu i taj pojedinac više ne prenosi virus! Kod tih ljudi postoje antitijela, koja se onda mogu otkriti serološkim testovima i može se znati tko je bio zaražen, a da to nije niti znao jer nije bio bolesta! Dakle, i to se zna. Kad počne opadati broj novih zaraženih to je sigurni dokaz da cirkulaciju virusa usporavamo i uništavamo što zbog učinkovite socijalne distance (štite se tako najugroženiji, ali se i sprečava širenje virusa) što zbog sve otpornijih pojedinaca jer su razvili antitijela, da nisu znali! Eto, ti pojedinci, pa i ja sam, nisu znali, ali se to inače zna! Da skratim. Puno se zna.

Ove brojke vesele. One su dobre. Sigurno dobre, a ne nismo sigurni jesu li dobre, jer vrag ne spava!? Slijedi vraćanje društva u normalu! Još će trebati opreza, dakako..., ne odmah grljenje i ljubljenje s nepoznatim, malo stare škole higijene života, neunošenja u lice drugim (riječi mogu daleko ići, ne moramo šaptati na uho svakome, a u društvu je to i inače nepristojno!), higijenske potrepštine u svakom WC-u (to bi i inače trebalo biti, eto iz kojih razloga) upotrebljavati! Time čuvamo sebe, ali i druge, prije svega!

Kad bi se sve primjenjivalo što se danas zna (zna se puno o virusima, bakterijama, karcinomima, zna se da alkohol šteti, da je pušenje štetno u bilo kojem obliku, da prejedanje šteti, da dugotrajno sjedenje šteti, da veliki psihički i fizički napori štete - odmori malo!) životni vijek bi bio puno duži, zdravlja bi bilo više pa i sreće i ljubavi! Preporuka Stožera je posljedica starih znanja, a ne neznanja! Socijalna mjera je učinkovita mjera u širenju svih zaraza i ona je posljedica znanja, a ne neznanja! Sve ovo su aktivne mjere borbe, premda izgledaju pasivne! Dakle, više govora o tomu što se zna, a ne plašiti narod s neznanjem! Jer, upravo zbog toga što narod misli da Stožer zna mu je do sada vjerovao, nemojte to sada pokvariti! Apsolutnog znanja i apsolutne sigurnosti na svijetu nema i neće je biti! To se isto zna i s tim se može živjeti! I to se zna!", napisao je specijalist psihijatrije Ž. Mišević na svom profilu na Facebooku.