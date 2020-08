Prvo ga pijan vrijeđao, pa onda na njega nasrnuo nožem

Za pokušaj ubojstva osumnjičen je 54-godišnjak, koji je pijan prvo vrijeđao, a zatim i fizički napao 64-godišnjaka. Kako je priopćila zagrebačka policija, dogodilo se to 20. kolovoza u 19.30 u Ulici Stenjevac, na terasi jednog ugostiteljskog objekta.

Mlađi muškarac, koji je u krvi imao 1,98 promila alkohola prvo je vrijeđao 64-godišnjaka. No vlasnik lokala ga je tražio da ode, što je on i učinio. No nakon kraćeg vremena se vratio oboružan nekim oštrim predmetom, najvjerojatnije nožem. Nasrnuo je na 64-godišnjaka i lakše ga ozlijedio.

Uskoro je došla i policija koja ga je privela. Muškarac kojeg je napao lakše je ozlijeđen te mu je pomoć ukazana u KB Sveti duh.