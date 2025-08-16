Prvo bombardiranje u povijesti pretvorilo se u fijasko kada je vjetar promijenio smjer

Kad su ujutro 12. srpnja 1849. stanovnici Venecije ugledali neobične balone na nebu, pomislili su da je riječ o nekoj proslavi. Baloni su bili mirni, gotovo svečani, plutali su nošeni laganim povjetarcem iznad kanala i krovova. Nitko nije očekivao da će nekoliko trenutaka poslije s tih istih balona početi padati bombe. Bio je to prvi pokušaj bombardiranja iz zraka u povijesti čovječanstva. Pokrenut od Austrijanaca, ovaj bizaran napad balonima nije prošao najbolje, jer ne samo da su bombe promašile metu nego su Austrijanci zamalo pogodili vlastite položaje. Povijest je tako zabilježila prvi "zračni udar" kao tehnički neuspjeh, ali bila je to ujedno najava onoga što će, stoljeće i pol kasnije, postati svakodnevica ratovanja.