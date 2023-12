Prvi modernizirani Bradleyi iz pogona Đure Đakovića izaći će na ljeto iduće godine

Prva borbena oklopna vozila Bradley nabavljena od SAD-a stigla su u Hrvatsku. U riječku luku dopremljena su 22 od ukupno 89 pješačkih borbenih vozila i u tijeku je njihov transport na modernizaciju u tvornicu Đuro Đaković u Slavonskom Brodu. Ondje će se najprije obavljati njihov remont, a onda od ljeta iduće godine idu u primjenu. Hrvatska će tu vojnu nabavu platiti 145,2 milijuna dolara, a SAD će donirati 57 milijuna.

Podsjetimo, tvrtka u sastavu Đuro Đaković Grupe, Specijalna vozila, ranije je potpisala ugovor s američkom podružnicom međunarodne obrambene, zrakoplovne i sigurnosne tvrtke BAE Systems o suradnji u nabavi Bradleya Hrvatskoj. Osim samih vozila, u Slavonski Brod dolazi i dvadesetak radnika BAE Systemsa koji će sudjelovati u procesu modernizacije, a radovi će krenuti u siječnju iduće godine. Očekuje se da će Slavonski Brod s vremenom postati središnji centar u ovom dijelu Europe za servisiranje ovih vozila.

Hrvatska je u siječnju prošle godine prihvatila američku ponudu o donaciji i kupovini rabljenih borbenih vozila Bradley. Odluka je donesena radi poboljšanja sposobnosti kopnenih snaga i ispunjavanja obveza prema NATO-u. Prema ugovoru između Hrvatske i SAD-a, Hrvatskoj je namijenjeno 89 vozila Bradley. Od toga će 62 biti modernizirana, pet vozila bit će za obuku, a 22 za rezervne dijelove.

– Bradleyi će znatno pridonijeti jačanju ukupne borbene moći i spremnosti naših Oružanih snaga. Ponosan sam što dio tehnike najveće grane Hrvatske vojske postaje sredstvo koje čini okosnicu američkih oklopno-mehaniziranih postrojbi – poručio je u povodu isporuke prvih vozila ministar obrane Ivan Anušić.

Hrvatska tako nakon francuskih aviona Rafale dobiva i američke oklopnjake Bradley, koji su po procjeni struke najbolje pješačko borbeno vozilo na svijetu. Riječ je o veoma mobilnom oklopnom vozilu za vožnju po otvorenom cross-country terenu što je i bio jedan od glavnih dizajnerskih ciljeva, a raspolaže s 900 granata, odnosno dijelova municije istovremeno. Posjeduje automatski top od 25 milimetara, strojnicu kalibra 7,62 te protuoklopne rakete.

Modernizacija u tvornici Đuro Đaković-Specijalna vozila uključuje remont pogona, ugradnju novih borbenih sustava i naoružanja te bojenje. Time se tvornici otvara mogućnost da obnavlja Bradleye i drugih partnerskih zemalja.

POVEZANI ČLANCI:

– Ako Đuro Đaković postane regionalni centar za reparaciju i oporavak Bradleya, kao što je najavljeno, to će za njih definitivno biti zanimljiv izvor prihoda i sigurno će ih podignuti. To je velika stvar i za Hrvatsku, jer znamo da rat u Ukrajini traje pa se potencijalno možda otvara mogućnost da se neka vozila iz Ukrajine spuste do Hrvatske na obnovu i revitalizaciju. Stoga je bitno imati tvrtku koja može to odraditi – rekao nam je ranije predsjednik Uprave državne agencije za trgovinu naoružanjem i vojnom opremom Alan i predsjednik Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije Goran Basarac.

Prvi modernizirani Bradley iz pogona Đure Đakovića trebao bi izaći 1. srpnja 2024., a Hrvatska vojska bi sva vozila na raspolaganju trebala imati 2026. godine. U završnoj fazi je i ugovor o kupnji još osam transportnih helikoptera UH-60M. Vrijednost ugovora trebala bi biti oko 270 milijuna dolara, a helikopteri bi se isporučivali u razdoblju od 2026. do 2030.

>> VIDEO Vojna vozila 'Bradley' brodom stigla u riječku luku