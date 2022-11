Sutra je neradni dan, provjerite radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara

Na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18. studenoga, pojedine trgovine će raditi po posebnom radnom vremenu dok će pojedine biti zatvorene.

Eurospin trgovine će raditi do 20, 21, 22 sati, a kompletan popis trgovina i radno vrijeme pogledajte ovdje.

Supermarketi Plodina radit će prema nedjeljnom radnom vremenu. Iznimka je supermarket Slavonski Brod City Colosseum koji će raditi od 9 do 15 sati. Kompletan popis supermarketa i njihovo radno vrijeme možete provjeriti ovdje.

Lidlove trgovine će u petak raditi do 14, 16, 18 ili 20 sati. Kompletan popis trgovina i radno vrijeme pogledajte ovdje.

Konzum prodavaonice će raditi prema posebnom radnom vremenu, a detalje pogledajte ovdje.

Svi INTERSPAR hipermarketi će raditi prema redovnom radnom vremenu. SPAR supermarketi taj dan radit će od 8 do 14 sati, osim supermarketa Martinkovac u Rijeci i supermarketa u Kaštel Sućurcu koji će raditi od 8 do 21 sat, dok će SPAR supermarket u Poreču raditi od 8 do 15 sati. SPAR supermarketi bit će zatvoreni u šoping-centru Supernova u Zadru, u Zagrebu u ulicama Tuškanac i Vincenta od Kastva te u Martićevoj ulici gdje je SPAR supermarket trenutno zatvoren zbog preuređenja.

Točno radno vrijeme pojedinih trgovina možete pronaći i na službenoj web stranici.

Trgovina Kauflanda u Vukovaru taj će dan biti zatvorena, dok će ostale trgovine raditi prema radnom vremenu za nedjelju. Radna vremena razlikuju se prema lokacijama pa za onu koju vas zanima provjerite ovdje.

Tommy prodavaonice će raditi po prilagođenom radnom vremenu koje možete pronaći ovdje.

Prodavaonice Studenca radit će prema redovnom radnom vremenu koje možete provjeriti ovdje.

U petak su prodajni centri Bauhaus zatvoreni.

Pojedini Pevex prodajni centri u petak će raditi do 14 sata, a onaj u Vinkovcima, Vukovaru i Zadru neće raditi. Kompletan popis trgovina i njihovo radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Radno vrijeme trgovačkih centara:

Trgovine u Avenue Mallu radit će prema uobičajenom radnom vremenu. Njihovo radno vrijeme možete provjeriti ovdje.

Neće raditi poslovnica Hrvatske pošte, Fine ni OTP banke kao ni KFC.

Supernova Zagreb raditi prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 21 sat.

Arena Centar radi prema redovnom radnom vremenu izuzev:

FINA - ne radi

Hrvatska pošta - ne radi

Javni bilježnik - ne radi

PBZ - ne radi

Westgate će raditi od 10 do 21 sat izuzev trgovina koje inače rade po prilagođenom radnom vremenu, što možete vidjeti ovdje.

City Center One East i West će raditi prema redovnom radnom vremenu.

King Cross će raditi prema uobičajenom radnom vremenu:

King Cross: 9 – 21

Interspar: 8 – 21

Z Centar redovno radi.

Centar Kaptol će raditi skraćeno od 9 do 15 sata.

Supernova Zadar će biti zatvorena.

Tower Centar Rijeka radit će od 10 do 21 sat, izuzev pojedinih trgovina i ugostiteljskih objekata čije radno vrijeme možete provjeriti ovdje.

Ikea u Zagrebu će raditi od 10 do 21 sat. Pojedini Ikeini dostavni centri će imati posebno radno vrijeme ili će biti zatvoreni, radno vrijeme možete provjeriti ovdje.

