Novi opasni izazov među tinejdžerima: Zbog popularnog filma vozila zavezanih očiju

Pomama koja se stvorila za filmom 'Bird box' sa Sandrom Bullock ne jenjava već nekoliko posljednjih tjedana. No jedna je tinejdžerica iz američkog grada Layton, svoju oduševljenost hit filmom odvela na potpuno novu razinu.

Naime, kako to obično biva s virtualnim senzacijama, kreiran je svojevrstan pokret ovog puta nazvan 'Bird Box challenge' koji izaziva one odvažne da se okušaju u različitim zadacima, pritom noseći povez preko očiju po uzoru na glavnu junakinju iz filma, Malorie, koju tumači Sandra Bullock. Tinejdžerica (17) iz Laytona tako se po autocesti vozila s povezom preko očiju i time prouzrokovala sudar s drugim vozilom. Sreća u nesreći bila je ta da nije bilo teško ozlijeđenih u sudaru, a u cijelu priču umiješala se i laytonska policija, ali i Netflix koji su upozorili sve obožavatelje ovog filma da ne pokušavaju ovakvo nešto jer bi mogli prouzrokovati ozbiljnu štetu.

- Iskreno, gotovo mi je neugodno što ovo moram reći, ali nemojte voziti s pokrivenim očima. Ulozi su toliko visoki, a ovakav pothvat je potencijalno vrlo opasna stvar. Pokušati učiniti ovakvo nešto zbilja je neoprostivo jer ugrožava sve prisutne ljude - kazali su iz laytonske policije. Sličnu izjavu objavio je i Netflix na kojem je ovaj film i premijerno prikazan prošlog mjeseca.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.