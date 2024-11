Protivio se cjepivima i širio teorije zavjere: Trump želi da nećak JFK-a vodi američko ministarstvo zdravstva

Očekuje se da će novoizbrani američki predsjednik Donald Trump izabrati Roberta F. Kennedyja Jr.-a da vodi ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, što je prvi prenio Politico, a kasnije potvrdio i sam novoizabrani predsjednik na društvenim mrežama. Kennedy se natjecao u ovogodišnjoj predsjedničkoj utrci kao nezavisni kandidat, prije nego što se povukao iz utrke i podržao Trumpa u zamjenu za ulogu u republikanskoj administraciji.

- Sigurnost i zdravlje svih Amerikanaca najvažnija je uloga svake administracije, a HHS će igrati veliku ulogu u pomaganju da svi budu zaštićeni od štetnih kemikalija, zagađivača, pesticida, farmaceutskih proizvoda i prehrambenih aditiva koji su pridonijeli ogromnoj zdravstvenoj krizi u ovoj zemlji. Kennedy će vratiti tradiciju znanstvenog istraživanja zlatnog standarda i svjetionike transparentnosti, kako bi okončali epidemiju kroničnih bolesti i Ameriku ponovno učinili velikom i zdravom! - poručio je.

