Prosječna svećenička plaća raste na 1000 eura, biskupska na 1640 eura

Svećenici u Hrvatskoj od ovoga će siječnja dobiti svoju prvu “plaću”, tj. mjesečnu nagradu u eurima. Ali ne samo to, nego je to i prva povišica od uvođenja novoga financijskog sustava prije 22 godine. Večernji list prvi doznaje o kojim se iznosima radi i da je nagrada narasla oko 20 posto u odnosu na prijašnju.



Naime, prijašnja startna osnovica za izračunavanje mjesečne nagrade iznosila je 4000 kuna te je rasla sukladno bodovnom sustavu o važnosti službe. “Prema odluci HBK uvodi se osnovica nagrade za svakog svećenika u Republici Hrvatskoj, a sustav bodova omogućuje dodatna povećanja u skladu s težinom zaduženja i godinama službe”, objašnjava vlč. dr. Nikola Škalabrin iz Đakova u svojem znanstvenom radu “Upravljanje dobrima” i navodi kako osnovica novčane naknade za svakog svećenika na području Hrvatske, prema odredbi HBK na zasjedanju u Poreču od 19. do 21. rujna 2000., iznosi 4000 kuna mjesečno, dok je visina boda iznosila 40 kuna.