Pronađena djevojčica: Ubili joj roditelje, pa je oteli

Jayme Closs, trinaestogodišnja djevojčica iz Wisconsina, tragom je nestala u listopadu prošle godine. Naime, strašan slijed događaja koji je predvodio njezinu nestanku bio je napad na njezine roditelje u njihovoj obiteljskoj kući u Barronu. James i Denise Closs, roditelji nestale djevojčice, nažalost su ubijeni u pucnjavi koja se dogodila u njihovoj kući, a trinaestogodišnja djevojčica nakon toga tragom je nestala, kako prenosi CNN.

Tri mjeseca nakon nemilog incidenta, djevojčica je pronađena u gradu Gordon, nedaleko od mjesta gdje je zadnji put viđena. Desetak minuta nakon što je pronađena, osumnjičeni kojeg se tereti za otmicu, priveden je policiji, a više detalja bit će poznato nakon iscrpnog kriminalističkog istraživanja.

-Želimo se posebno zahvaliti obitelji na podršci i ogromnom strpljenju kojeg su imali dok je ovaj slučaj bio u tijeku. Obećali smo kako ćemo dovesti Jayme kući i večeras smo ispunili to obećanje- kazali su iz barronske policije.

U danima koji se dolazili nakon Jaymeinog nestanka, policijski službenici uvjeravali su javnost kako je djevojčica ugrožena, ali živa, što se koncem pokazalo istinom koja je dobila svoj relativno sretan završetak.

