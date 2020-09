Prometni vještak o nesreći u Čazmi: Bila je to bahatost, prevarila ga je glupost

Na društvenim mrežama jučer se pojavila snimka nesreće u Čazmi u kojoj je petero mladih ljudi teško stradalo, na ogromnu sreću nisu poginuli. Prometni vještak Goran Husinec komentirao je nesreću.

- Nevjerojatno je da netko vozi brzinom od 160 km/h te da se još snima mobitelom! Navedeno samo govori o stupnju gluposti, bezobrazluka, bahatosti i izrugivanja policiji i pravosudnom sustavu. Što je najžalosnije, po načinu upravljanja zavojima vidljivo je da je taj mladić godinama vježbao prolaziti te zavoje ugrožavajući sebe i druge - kaže Husinec te dodaje:

- U zadnjoj vožnji zauzeo je dobar položaj vozilom, ali ga je prevarila njegova glupost i neiskustvo. Naime, nije računao da je vozilo maksimalno opterećeno, da je na cesti jutarnja rosa, da je umoran od cjelonoćnog bančenja i vjerojatno pijan. Kad je auto postavio na lijevu traku da prođe zavoj zamišljenom "idealnom" linijom, ugledao je kamion koji se kretao iz suprotnog smjera. To je promijenilo situaciju pa se morao vratiti u desnu traku prije nego što je on to zamislio, jačim manevrom od zamišljenog. Kada se vratio, desni zadnji kraj ga je zanio te je izgubio kontrolu nad upravljanjem vozilom koje je i onako bilo na krajnjim granicama i od tog trenutka samo ih je nevjerojatna sreća spasila od sigurne smrti.