Program Moje mjesto pod Suncem dobiva nove prostorije

Sveučilište u Rijeci prepustilo je prostor na Pećinama u Ulici Janka Polića Kamova 19 Udruzi Centar za kulturu dijaloga (CeKaDe) za razvoj programa Moje mjesto pod Suncem. Radi se o prostorijama nekadašnjeg Tehnološko-inovacijskog centra (TIC-a), koji će uskoro biti preuređen za potrebe rada Udruge.

Danas su potpisana i dva dokumenta. Jedan je Sporazum o preuzimanju prostora i realizaciji programa ''Moje mjesto pod Suncem'' (MMPS), koji su potpisale rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, dekanica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Lidija Vujičić i voditeljica programa MMPS Sandra Grozdanov. Osim predaje prostora na korištenje Udruzi, ovim se Sporazumom predviđa suradnja Udruge i Učiteljskog fakulteta, a planira se i postupak imenovanja Udruge u stručnom bazom Sveučilišta.

Održano je i potpisivanje Ugovora o financiranju adaptacije novoga prostora za program ''Moje mjesto pod Suncem'', između Sveučilišta u Rijeci i PGŽ-a , koji su potpisale: zamjenica primorsko-goranskog župana Marina Medarić i rektorica Prijić Samaržija.

Uvodno se obratila rektorica Prijić Samaržija: Radosna sam danas što još jedom promoviramo ovu sjajnu inicijativu CeKaDe-a. Sveučilište u Rijeci objedinjuje pod jednom kapom zajednicu istraživača, studenata i ostalih zaposlenika od oko 20 tisuća ljudi i to je snaga koju trebamo pretočiti i u angažman u zajednici. Udruga CeKaDe ovim iznimnim programom više od 5 godina pomaže djeci koja nažalost žive ispod ruba siromaštva, a to je čak 55 djece i 33 obitelji kojima se pomaže. Trenutno se nazire i sam kraj kampanje koja je imala značajan odjek na nacionalnoj razini te su prikupljena značajna sredstva. Ključna je tu svakako i podrška PGŽ-a i Grada. Sveučilište daje ovaj bolje, adekvatniji i veći prostor, a za stručnu suradnju ključan je naš Učiteljski fakultet, kako bi se ovaj program odvijao na još uspješniji način. Ovo je značajna i važna inicijativa civilnog društva koja zaslužuje potporu svih dionika, kako bismo barem malo pridonijeli da tu djecu učinimo sretnom ili bar sretnijom djecom.

Ovdje smo danas s velikim srcem i s velikim entuzijazmom. Drago nam je što smo se umrežili se i povezali. Sveučilište u Rijeci uvijek iskazuje veliku odgovornost prema zajednici u kojoj djeluje, a nama je kao Učiteljskom fakultetu posebno drago što ćemo s jedne strane imati priliku pomoći, a što će s druge strane naši studenti dobiti priliku za izravan rad s djecom, jer našim strukama – odgajateljima i učiteljima – nema ljepšega iskustva nego raditi s djecom. Želimo poručiti da sva djeca zaslužuju jednak start, naglasila je dekanica Vujičić.

Udruga CeKaDe ovim je potpisivanjima korak bliže do svojega cilja. U listopadu 2020. godine Udruga je započela kampanju za prikupljanje 1,2 milijuna kuna kako bi djeci s kojom rade, osnovnoškolcima koji žive ispod ruba siromaštva, pružila još kvalitetniju i sustavniju podršku u ostvarivanju temeljne zadaće programa – djetinjstva jednakih mogućnosti. Do sada je sakupljeno oko 900 tisuća kuna pa financijska podrška Grada i Županije puno znače. Također, zahvaljujem svima koji su prepoznali našu kampanju i donirali sredstva. Polovicom svibnja započet ćemo s radovima i nadam da ćemo u narednih nekoliko mjeseci uspjeti sakupiti dovoljno sredstava, da se na jesen uselimo u novi prostor. Pozivam sve da nam pomognu da stignemo do našega cilja: da se uključe u kampanju i da nam pomognu izravnom uplatom na račun HR1924020061500087226, izjavila je Sandra Grozdanov.

Foto: Sveučilište u Rijeci

Gradonačelnik Rijeke mr. sc. Vojko Obersnel, obratio se prisutnima: Ne potpisujem ništa danas, ali lani smo osiguralo oko 85 tisuća kuna za ovaj projekt. Uvijek me vesele projekti, koji nose poruke solidarnosti. Nažalost velik broj djece i obitelji suočen je egzistencijalnim problemima. Iznimno je tu važna uloga civilnog društva i važno je da postoje udruge poput CeKaDe-a. Surađujemo već nekoliko godina s Udrugom, a sada će ona dobiti adekvatan prostor za rad i stručne partnere s Učiteljskog fakulteta.

Zamjenica župana Marina Medarić pozdravila je ispred Primorsko-goranske županije i župana Zlatka Komadine te kazala: Kao i danas, uvijek rado pomažemo udruge, posebice kada je cilj ovako plemenit. Čvrsto vjerujem da svatko zaslužuje svoj mjesto pod Suncem. Hvala CeKaDe-u na tome što radi!

Sveučilište u Rijeci, u skladu sa svojom tradicijom i strateškom opredijeljenošću društveno angažiranog sveučilišta, nastoji svoje znanstveno-istraživačke i sve druge resurse koristiti prema potrebama i zahtjevima zajednice i šireg okruženja u kojem djeluje i to kroz ostvarivanje institucionalnih i programskih suradnji i s organizacijama civilnog društva kao ključnim partnerima i nositeljima neprofitnih aktivnosti. U kontinuiranom nastojanju unaprjeđenja funkcionalnosti, ekonomičnosti i svrsishodnosti procesa upravljanja raspoloživim resursima, Sveučilište je utvrdilo potrebu i mogućnost boljeg i učinkovitijeg modela upravljanja i korištenja dijela svoje nekretnine u Rijeci, a koju ustupa Udruzi CeKaDe na dugoročno korištenje za provedbu Programa MMPS.

Udruga CeKaDe kao neprofitna organizacija civilnog društva posvećena je borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti te promicanju vrijednosti građanske solidarnosti i društvenog dijaloga. ''Moje mjesto pod Suncem'' je program socijalne inkluzije djece ispod ruba siromaštva koji uključuje njih 55 i 33 obitelji te 55 volontera i od 2015. godine djeluje u infrastrukturno neprimjernim uvjetima. Koncem 2020. godine pokrenuta je nacionalna donatorska kampanja “Moje mjesto pod suncem” s ciljem prikupljanja 1,2 milijuna kuna radi adaptacije i opremanja prostora kojeg je Udruzi Sporazumom ustupilo Sveučilište u Rijeci i u suradnji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci. Tako bi se djeci osiguralo poticajno okruženje za sudjelovanje u aktivnostima koje im njihovi roditelji ne mogu pružiti (pomoć u učenju, kreativne radionice, ples i gluma, dnevni boravak, radionice održivog razvoja, izleti, posjet muzejima, kazalištima, kinima, izložbama i primjerenim događanjima).

Foto: Sveučilište u Rijeci

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci izražava spremnost za dugoročnom suradnjom s Udrugom CeKaDe u područjima od zajedničkog interesa, a osobito u razvijanju afiniteta studenata i nastavnika prema različitim oblicima i sadržajima borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, uključivanju studenata u Program MMPS kroz volontiranje te u razmjeni iskustava i prijenosu znanja i informacija organiziranjem okruglih stolova, konferencija, predavanja, radionica, izložba radova djece, studenata i nastavnika, kao i sličnih aktivnosti.

Sporazum o suradnji na programu MMPS odnosi se na utvrđivanje održivosti, potrebu i mogućnosti unaprjeđenja Programa ''Moje mjesto pod Suncem'' s ciljem zajedničkog interesa. Sveučilište ustupa svoj dio prostora na adresi Ulica Janka Polića Kamova 19 na korištenje Udruzi CeKaDe, koja će isti preurediti prema potrebama za održavanje i organiziranje Programa MMPS što ga provodi. Učiteljski fakultet u Rijeci će u tom smislu pokrenuti postupak dodjele naziva stručne baze Udruzi CeKaDe u prostoru u kojem će se Program MMPS provoditi, a sve u cilju povezivanja prakse i visokog obrazovanja te stjecanja konkretnih praktičnih kompetencija studenata.

Ugovor između Županije i Sveučilišta konkretno utvrđuje iznos koji PGŽ dodjeljuje Sveučilištu za potrebe preuređenja prostora namijenjenog aktivnostima Udruge CeKaDe. Radi se o sufinanciranju dijela troškova.

Kampanja ''Moje mjesto pod Suncem'' i dalje traje. Radovi na adaptaciju prostora počinju 17. svibnja, tijekom kojih će se i dalje prikupljati potrebnih 300 tisuća kuna kako bi se otvorio prostor za rad s djecom ispod ruba siromaštva. Uplate se mogu izvršiti na račun kampanje HR1924020061500087226.