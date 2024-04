Progovorila majka ubojice: 'Moj sin nije kriv, netko mu je smjestio'

Više od dva tjedna nakon što je prijavljen njen nestanak, još uvijek nije pronađeno tijelo dvogodišnje Danke Ilić za čije su ubojstvo odgovornost preuzeli dvojica radnika srpskog Vodovoda. Istraga je pokazala kako su oni bacili tijelo iz automobila na deponij, no jedan od njih kasnije je, vjerojatno uz pomoć članova obitelji, premjestio tijelo, a policiji odbija reći gdje.

Na ispitivanje su privedeni brat i otac ubojice Dejana Dragijevića. Otac je zadržan u pritvoru, a brat Dalibor preminuo je od posljedica infarkta, prenose srpski mediji. Majka ubojice Svetlana Dragijević nakon jučerašnjeg sprovoda svog sina prvi je put u javnosti progovorila o slučaju za Informer.

- Netko drugi je to napravio, pa je njemu smjestio. Plašim se policije i svih, samo me slikaju! Bili su svi, iznijeli su svašta, sedam papira imam. Uzeli su motornu pilu, bili su ovi u bijelim odijelima i uzimali brisove, bili su od 10 do pola tri ujutro, imam sve u papirima - kazala je Svetlana, cijelo vrijeme ponavljajući da ju je strah kako će ostati sama.

- Sama idem do ambulante, oni iz Hitne dolaze izmjeriti mi tlak. Susjedi dolaze navečer sjediti samnom, plašim se sama zbog novinara, samo me slikaju i pišu. Prvi put mi je da idem sama, uvijek me oni vode, a sutra idem na groblje. Ja mislim da moj sin nije kriv, ali ništa ne znam. Nemam kontakt s njim, ne znam ni kako je Dejan priznao, to je namještaljka - branila je svog sina.

Podsjetimo, Danka Ilić iz Bora nestala je 26. ožujka, a 4. travnja srpski MUP službeno je objavio da je djevojčica ubijena. Sumnja se da su je autom udarili Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50). Oni su nakon toga navodno pretpostavili da je djevojčica mrtva te ju ubacili u automobil, a kada su shvatili da je ipak živa, udavili su ju i bacili tijelo.

VIDEO Dvojac priznao ubojstvo male Danke