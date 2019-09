Procurilo iz Komisije: Šuici daju proširenje EU ili ipak ribarstvo?

Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u utorak će predstaviti podjelu resora u svom timu budućih europskih povjerenika, a u petak predvečer do kuloara u Bruxellesu procurila je jedna navodna verzija te podjele, po kojoj se hrvatskoj predstavnici Dubravki Šuici smiješi resor pregovora o proširenju EU. Ipak, izvori bliski Komisiji s kojima smo jučer razgovarali ne vjeruju da je taj detalj koji se tiče Šuice točan, tvrde da se namjerno u javnost puštaju ne baš sasvim točne verzije Ursuline kadrovske križaljke i da je izglednije da će Šuica u novoj Komisiji biti zadužena za ribarstvo.

Austriji unutarnji poslovi?

Na neslužbenoj listi koja je procurila i koju, dakle, treba uzimati s velikom rezervom, resor ribarstva napisan je uz ime slovenskog kandidata Janeza Lenarčiča. Moguće je da su oni koji su puštali da procuri ova verzija namjerno zamijenili mjesta nekim zemljama i kandidatima. Izglednije je, naime, da će Slovenija dobiti resor proširenja. Resor regionalnog razvoja i fondova EU, čije bi dobivanje za Hrvatsku bio velik uspjeh jer povjerenik s tim resorom ima u rukama više od 30 posto ukupnog proračuna Unije, na ovoj je neslužbenoj, ali očito ne sasvim točnoj listi pripao Portugalu, odnosno njihovoj kandidatkinji Elisi Ferreiri.

Austrijanac Johannes Hahn, dosadašnji povjerenik za regionalni razvoj i fondove, na toj je listi naveden kao kandidat za resor unutarnjih poslova, no Večernjakovi izvori kažu da će Hahn vjerojatno kontrolirati resor proračuna i ljudskih resursa.

Za Hrvatsku nije potpuno nevažno tko će zaista dobiti resor unutarnjih poslova jer ta je osoba nadležna za hrvatsku aplikaciju za ulazak u schengensku zonu. Premda se očekuje da će Komisijina tehnička evaluacija hrvatske spremnosti za Schengen biti pozitivno riješena do 31. listopada, još u mandatu ove Komisije i aktualnog povjerenika za unutarnja pitanja Dimitrisa Avramopoulosa.

Hrvatska je navodno lobirala za to da Šuica ne bude samo povjerenica, nego i jedna od potpredsjednika Europske komisije, no nema naznaka hoće li u tome do utorka uspjeti. Od europskih medija koji su, pišući o sastavljanju novog kolegija europskih povjerenika, uopće spominjali Dubravku Šuicu, njemački Deutsche Welle istaknuo se procjenom da je Šuica političarka lake kategorije jer nema nikakva iskustva u izvršnoj vlasti. To bi joj, po DW-u, mogao biti minus prilikom saslušanja koje svi kandidati moraju proći u Europskom parlamentu.

Dvoje najvažnijih, izvršnih potpredsjednika Komisije trebalo bi, prema svim neslužbenim izvorima, dobiti ove resore: Dankinja Margrethe Vestager digitalnu industriju, a Nizozemac Frans Timmermans borbu protiv klimatskih promjena.

Negativna percepcija

Resor pregovora o daljnjem proširenju EU nitko od naših izvora u Bruxellesu ne vidi kao mogući resor za europskog povjerenika iz Hrvatske ponajprije zato što u Bruxellesu i u ostatku EU Hrvatsku ne percipiraju kao neutralnu i konstruktivnu državu članicu po tom pitanju.

Mnogi misle da takvo rješenje ne bi bio ni dobar signal zemljama kandidatkinjama iz hrvatskog susjedstva. Teško da će i u sljedećih pet godina itko dovršiti pregovore i da će se otvoriti vrata novog proširenja EU, no Europska unija želi ostaviti dojam da postoji europska “perspektiva” za zapadni Balkan. Moguće je da taj resor na kraju bude dodijeljen Mađarskoj, kojoj neslužbena koja je procurila lista također najavljuje i resor humanitarne pomoći.

