Procurile snimke koje je otkrila istraga u WHO-u: 'Ovo je posve isti scenarij kao sa SARS-om 2002.'

Iako Kina negira da su zataškavali koronavirus te ih je čak i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pohvalila zbog reakcije na pandemiju, procurile su snimke koje to demantiraju, a koje su otkrivene neovisnom istragom unutar WHO-a.

Ova neovisna istraga plod je pritiska međunarodne zajednice koja je od početka pandemije sumnjala u transparentost Kine. Do otkrivenih snimki s internih sastanaka došao je Associated Press. Na snimci se mogu čuti dužnosnici koji prigovaraju zbog otežanog pristupa informacijama o stanju u Kini što ih je sprečavalo u izradi procjene rizika virusa za ostatak svijeta. Ti sastanci održani su početkom siječnja, a podsjetimo, Kina je tek 20. siječnja objavila da je virus zarazan, da bi nakon 10 dana WHO proglasio globalnu opasnost.

- Radimo s vrlo malo informacija. Očigledno je da to nije dovoljno da bismo mogli pripremiti plan - govori na jednoj od snimki Maria Van Kerkhove, tehnička voditeljica WHO-a tijekom pandemije koornavirusa.

- Trenutačno smo u situaciji da nam daju informacije 15 minuta prije nego se objave na CCTV-u (kineskoj državnoj televiziji)”, čuje se na snimci s jednog drugog sastanka glas glavnog dužnosnika WHO-a u Kini Gaudena Galee.

- Vrijeme je da okrenemo ploču i izvršimo pritisak na Kinu - zaključio je na sastanku održanom u drugom tjednu siječnja šef WHO-a za hitne slučajeve Michael Ryan navodeći da strahuje da bi se mogla ponoviti epidemija SARS-a iz 2002. koju su Kinezi također zataškavali.

- Ovo je posve jednak scenarij, neumorno pokušavam dobiti informacije od Kine o tome što se zapravo događa. WHO se tada jedva izvukao s obzirom na nedostatak transparentnosti u južnoj Kini. Ovo se u Kongu ne bi dogodilo. I nije se dogodilo u Kongu i na drugim mjestima - dodao je osvrčući na epidemiju ebole koja je tamo započela 2018. godine.

- Moramo vidjeti podatke. To je u ovom trenutku najvažnije - istaknuo je Ryan.

Peking: Izvještaji su neistiniti

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian na novinskoj je konferenciji u srijedu odgovorio na tvrdnju američkih medija prema kojoj je Svjetska zdravstvena organizacija bila frustrirana značajno odgođenim dijeljenjem informacija o epidemiji koronavirusa, tijekom prve faze epidemije u Kini poručivši da su ti novinski izvještaji u potpunosti neistiniti.