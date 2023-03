Problemi u zdravstvu gomilaju se godinama: 'Krahirali već jesmo, krahirat ćemo i idućih pet godina'

Prema dostupnim podacima u Hrvatskoj nedostaje pedijatara, ginekologa i dječjih psihijatara. Očekuje se i odlazak u mirovinu čak 800 liječnika opće prakse, a za njihovu zamjenu priprema se svega 200 specijalizanata. 'U velikom smo problemu. Stalno upozoravamo što će se dogoditi. Odlaze nam mladi liječnici, a kandidati su sve manje zainteresirani. Radimo ogroman broj prekovremenih, mnogi odlaze u privatnike te u potpuno druga područja van medicine', poručila je Renata Čulinović-Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata. Prema njenim riječima specijalizanti su prisiljeni dolaziti u subotu, jer im tako narede mentori iako im to nije plaćeno niti im se piše kao prekovremeni rad.

'Broj pacijenata raste. Od 1.500 do 3.000 ljudi tijekom ljeta prođe kroz Hitni prijem. Dostižemo i brojku od oko pet do šest tisuća operativnih zahvata tijekom mjeseca', kaže Irena Hrstić, ravnateljica Opće bolnice Pula.

'Krahirali već jesmo, a krahirat ćemo i idućih pet godina. Idućih pet godina otići će i steći pravo na mirovinu od 5.500 do sedam tisuća medicinskih sestara, a u sustav ih ne dolazi dovoljno. To je katastrofalno stanje što se tiče medicinskih sestara', rekla je Anica Prašnjak, predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara u emisiji Otvoreno na HRT-u. Ističe kako bi se za rješavanje tog problema trebalo poboljšati uvjete rada.

Veliki je problem i čekanje na određene pretrage, pa je između ostalog za primjer dan slučaj pacijentice koja je dobila termin za magnetsku rezonancu četiri mjeseca nakon termina operacije, a magnetska rezonanca je bila preduvjet za operaciju. 'Za onkološke pacijente, ne mogu reći da se ljude odgađa. To nema opravdanja, ako se to događa, to je odgovornost uprave u kojoj se to dogodilo. Također, ljudi su stariji, bolesniji. Za postavljanje dijagnoze rade se i tri pregleda, a prije se radio jedan', napominje Čulinović-Čaić.

'Ne možete efikasno pružiti pomoć i uslugu pacijentu nakon tri sata rada ili nakon 27 sati rada. Došli smo do kraja, sustav samo što se nije urušio', napomenula je. U subotu se održava prosvjed liječnika. 'Želimo ljudima ukazati na katastrofalnu situaciju u zdravstvu. Molim gospodina premijera da nas podrži, da shvati problem. On je taj koji to treba rješavati. Sutra može biti prekasno', zaključila je.