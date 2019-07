Pristupne ceste Pelješkom mostu – slijedi li nova runda žalbi i tužbi

Ponude za gradnju pristupnih cesta Pelješkom mostu, dionica Duboka-Sparagovići, otvorene su prije više od godinu dana, no ugovor s izvođačem radova još nije potpisan. A razlog tome su žalbe i tužbe koje su podnosili sudionici tog natječaja. Najnoviji moment u toj pravnoj sapunici je usvajanje žalbe grčkog Aktora na odluku o odabiru druge grčke tvrtke, Avax za izvođača radova na pristupnim cestama. I to četiri mjeseca nakon što je Aktor uložio tu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Dkom)!?

Aktor je pri tome protiv Dkom-a morao podići dvije tužbe na Viskom upravnom sudu (VUS), kako bi se ta njegova žalba uzele u razmatranje. Hrvatske ceste su naime, kraljem veljače donijele odluku da pristupne ceste gradi Avax. Na tu odluku su se žalili Strabag i Aktor. No Dkom je odbacio grčku žalbu proglasivši je neurednom i to jer su za troškove postupka uplatili 99.778,65 kuna umjesto potrebnih 100.000 kuna. Aktor je protiv tog rješenje podnio tužbu VUS-u, a u međuvremenu je Dkom usvojio Strabagovu žalbu te je rješenjem od 9. travnja poništio odluku o odabiru Avaxa. No VUS 25. travnja donosi presudu u korist Aktora i nalaže Dkom-u da mora odlučiti o žalbi te tvrtke. Ali u Dkom-u se oglušuju na to i ne uzimaju u razmatranje Aktorovu žalbu uz objašnjenje da su već poništili odluku o odabiru na koju se ta žalba odnosi pa stoga nema pravne pretpostavke za vođenje tog žalbenog postupka.

Video: Snimke radova na Pelješkom mostu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Aktor zatim podiže tužbu pri VUS-u i na to rješenje Dkom-a. I opet pobjeđuje. VUS presudom od 18. lipnja tako još jednom naređuje Dkom-u da mora odlučiti o Aktorovoj žalbi. Dkom stoga uzima na razmatranje i tu žalbu te je usvaja i odluku o tome objavljuje u prošli petak, Usto, Dkom naređuje i Hrvatskim cestama da Aktoru nadoknadi troškove tog žalbenog postupka u iznosu od 100.781 kunu iako su Grci tražili 350.000 kuna. Dkom je neke žalbene navode Aktora usvojio, a neke nije. Tako je potvrdio Aktorove navode da mu je pogrešno bodovano njegovo jamstvo za uklanjanje nedostataka pa je umjesto maksimalnih 10 dobio svega dva boda.

No Aktor nije jedini sudionik natječaja za pristupne ceste koji je pravdu tražio na VUS-u. Tužbu tom sudu je podnio i Avax i to protiv rješenja Dkom-a kojim se poništava odluka o odabiru da ta tvrtka gradi pristupne ceste. VUS je pak tu tužbu odbacio. No Avax nije odustao nakon toga od borbe za posao vrijedan 482 milijuna kuna, kolika je procijenjena vrijednost radova. Naime, Strabag je u srušio odluku o odabiru Avax-a navodeći u žalbi da su Grci kažnjeni zbog nedozvoljenog kartelskog djelovanja, a da to u Hrvatskim cestama nisu uzeli u obzir kad su donosili odluku o odabiru.

Avax je odlučio uzvratiti udarac Strabagu pa je nedavno u pismu kojeg je uputio Hrvatskim cestama, ali i premijeru Andreju Plenkoviću i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću upozorio da je Strabagu, među ostalim, u Italiji naplaćeno jamstvo od 260 milijuna eura zbog neispunjenja ugovornih obveza i da je to razlog za isključenje Austrijanaca iz natječaja za pristupne ceste Pelješkom mostu. Hrvatske ceste nakon svih tih žalbi, tužbi i pisama sad moraju donijeti novu odluku o odabiru. A nakon toga opet su moguće nove žalbe, tužbe pa i pisma. Avax je za gradnju 12 kilometara duge dionice Duboka-Sparagovići na kojoj su brojni objekti, ponudio 464,9 milijuna kuna. Udruga GP Krk i Euro-asfalt iz BIH ponudila je 444,3, a grčki Aktor 464,6 milijuna kuna. Strabagova ponuda je "teška" 478,3 milijuna kuna. Ponuda Integral inženjeringa odbijena je zbog neuobičajeno niske cijene, dok su ponude China Road and Bridge Corporation i Colasa odbijene jer premašuju procijenjenu vrijednost radova od 482 milijuna kuna.

Rok za izgradnju pristupnih cesta Pelješkom mostu je 33 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. S obzirom na to da su se Kinezi obvezali izgraditi most do kraja srpnja 2021. pristupne ceste dotad neće biti gotove. Odluka o odabiru izviđača radova i za drugi dio pristupnih cesta, stonsku obilaznicu još nije donesena. Rok za izgradnju tih 18 kilometara cesta je 28 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Strabag je za taj posao ponudio 569,3 milijuna kuna, 449,16 milijuna kuna.

Hrvatskim cestama cijelo vrijeme ističu da je rok za rok za završetak cijelog projekta cestovnog povezivanja juga Hrvatske 31. siječnja 2022. te da je najbitnije da cijeli projekt bude gotov do 2023. jer dotad moramo iskoristiti novac iz fondova EU.