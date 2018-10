Ovu masažu pamtit će cijeli život: Pitala me želim li crvenog zmaja

Kada ste na odmoru, uvijek prvo pitajte prije nego što nešto poželite iskusiti. Da je znao, to bi vjerojatno učinio i jedan australski turist koji se odlučio za masažu 'crveni zmaj' pa se šokirao kada si je pogledao leđa nakon masaže.

Naime, Candise Raison i njezin suprug Matthew iz Paringe otišli na ljetovanje na Bali te su odlučili otići na masažu.

Pozvali su maserku u hotel kojem su odsjeli te je ona prvo izmasirala suprugu. Kada je došao red na muškarca, maserka ga je upitala želi li masažu 'crveni zmaj'.

Tourist discovers red raw marks on his back after 'red dragon' massage 😳😱https://t.co/5KUhL9cfjF pic.twitter.com/uk2SnrcwHV