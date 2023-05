Primorac: Porezna reforma proračun će godišnje stajati oko 400 milijuna eura

Ministar financija Marko Primorac iznio je procjenu po kojoj će najavljena porezna reforma državni proračun na godišnjoj razini stajati oko 400 milijuna eura. "Ono što je poznato, a odnosi se na povećanje iznosa osnovnog osobnog odbitka i odbitka za uzdržavane članove i rashode u mirovinskom sustavu s obzirom na najavljene izdatke, to će biti rashod na godišnjoj razini od oko 400 milijuna eura", izjavio je Primorac nakon sjednice Vlade.

VEZANI ČLANCI:

Napomenuo je da ta procjena ne obuhvaća niti prognozira koliko bi eventualno jedinice lokalne samouprave mogle smanjiti stope poreza na dohodak. Rekao je da će porezna reforma svakako biti predstavljena javnosti idući tjedan, dodavši kako se ništa izvanredno nije dogodilo i da ne postoje bilo kave poteškoće. Obaveze su prilično intenzivne u posljednje vrijeme, ponedjeljak i utorak su već ispunjene aktivnostima, izjavio je Primorac, rekavši da će se potruditi da predstavljanje bude u prvoj polovici idućeg tjedna.

Idući rebalans krajem jeseni

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog rebalansa proračuna za 2023. godinu kojim se ukupni prihodi očekuju u iznosu 26,6 milijardi eura te se povećavaju za milijardu i 700 milijuna eura, a ukupni rashodi povećavaju se za milijardu i 400 milijuna eura, odnosno na 28,1 milijardu eura.

Video: Milanović: "Od kud će to država plaćati doprinos za mirovinsko, od doprinosa za crkvu?"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Primorac je rekao da je rebalans bio tehničke prirode, a u njega su ugrađene i odluke Vlade u razdoblju od donošenja proračuna pa do sada. Rekao je da se sljedeći rebalans može očekivati krajem jeseni.

VEZANI ČLANCI:

Naime, mjere iz Vladinog travanjskog paketa traju do rujna, a u slučaju nastavka neizvjesne situacije Vlada će donositi i nove mjere, a bit će potrebno i preraspodijeliti preostali dio sredstava prikupljenih od dodatnog poreza na dobit, napomenuo je ministar financija. Tu su i pregovori sa sindikatima o rastu plaća, a s obzirom da se još ne zna u kojoj mjeri i kojim tempom će one rasti, to nije "ugrađeno" u ovaj rebalans.

"Kada budemo znali sve te informacije i kada se iscrpe sve one mogućnosti koje imamo na raspolaganju za obavljanje određenih rashoda internim preraspodjelama, tada ćemo najaviti i ići u novi rebalans", izjavio je Primorac.