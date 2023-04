Primorac otkrio detalje novog modela plaća: 'Cilj ih je povećati. Idemo u jednom drugom smjeru'

Ministar financija Marko Primorac dao je veliki intervju za Dnevnik Nove TV u kojem je otkrio kako ministarstvo trenutno radi na modelu na kojem bi se dodatno rasteretile plaće, prije svega u pogledu doprinosa. Iako je kazao kako ne može otkriti konkretne iznose, Primorac je najavio kako vlada ide ''jednim drugim smjerom kojim će se povećati plaće i onima koji sada ne plaćaju porez na dohodak''.

- Do sada su uglavnom ta rasterećenja išla u smjeru povećanja osnovnog osobnog odbitka. Daljnjim njegovim povećanjem bi rasterećivali one građane koji imaju srednje i više dohotke. To ne bi bilo toliko produktivno u ovom trenutku - navodi Primorac. - Rezalo bi se u pogledu doprinosa za mirovinsko osiguranje. Tražimo način na koji bi to mogli napraviti. Postoji nekoliko modela - dodao je.

Istaknuo je kako ministarstvo zasad ne razmišlja o modelu u kojem bi bilo nekoliko stopa i razreda koji su različiti za doprinose za mirovinsko osiguranje. "Postoji i mogućnost uračunavanja jednog iznosa, izdatka u izračunavanju doprinosa za mirovinsko osiguranje za skupine s najnižim dohotcima temeljem kojeg bi oni uplaćivali niže iznose doprinosa za mirovinsko osiguranje, a to im ne bi utjecalo na iznos mirovine u budućnosti", dodao je, no istaknuo da je formiranje modela pri kraju. Unatoč nižim doprinosima, Primorac je poručio kako mirovine neće biti niže. "To će rasterećenje biti dominantno u prvom stupu, za drugi stup, odnosno ona sredstva koja građani uplaćuju za svoju akumuliranu štednju u budućnosti. Taj dio se neće dirati, ali u okviru prvog stupa iznalazimo određene modele koje ćemo prezentirati kad za to dođe vrijeme. Oni su pri kraju, imamo nekoliko različitih modela, kad se odlučimo za jedan, prezentirat ćemo ga i prezentirat ćemo sve učinke tog modela", rekao je.

Osim doprinosa, ministar financija najavio je kako će promjena biti i u kod poreznih stopa. "Trenutno veću stopu poreza na dohodak od 30 posto plaća ima jako mali broj građana i to je dobro da građani znaju. Radi se o nekakvim projekcijama od oko 11 tisuća građana, polovica njih je smještena u Zagrebu. Unatoč tome što je njihov broj relativno malen, prihodi koje oni uplaćuju, porez na dohodak, je oko milijardu kuna samo u Zagrebu", rekao je Primorac. "Trenutno ne možemo ići na sljubljivanje dviju poreznih stopa u jednu, ali ćemo moći napraviti određene zahvate", dodao je.

Na pitanje hoće li povećati neoporezivi dio na 5000 kuna, kako traže poslodavci, Primorac je odgovorio kako će on biti povećan, no ''to će biti kozmetički da bude lakše pamtljiv''. - Svakako će doći do rasterećenja, uz porast osnovnog osobnog odbitka, rast će i odbici za uzdržavane članove - rekao je Primorac. Dotaknuo se i prihoda lokalnih jedinica, navodeći kako će biti promjena i s njihovom autonomijom, no nije htio navoditi detalje. "Prihodi lokalnih jedinica su drastično rasli u protekloj godini, u suficitu su tri milijarde kuna. Prihodi od poreza na dohodak i prireza su rasli otprilike dvadesetak posto i to je prostor koji ćemo mi iskoristiti za porezno rasterećenje. Motivirat ćemo jedinice lokalne samouprave da taj prostor ne koriste za povećanje rashoda", najavio je Primorac.

"Ako imate drastično povećanje prihoda i ako ste u suficitu, u toj situaciji u kojoj se mi trenutno nalazimo, to također nije dobro. Dobro je voditi restriktivnu fiskalnu politiku djelomično, ali u situaciji gdje se za ovu godinu predviđa rast od 2,2 posto, koji će i dalje bitri duplo veći od europskoga prosjeka, smatramo da je dobro da postoji jedan dodatni stimulant i da fiskalni prostor koji je stvoren se iskoristi u smislu dodatnog rasterećenja plaća pogotovo onih koji imaju najniže plaće i koji će povećati potrošnju", objasnio je Primorac.

Što se tiče plaća u javnom sektoru, Marko Primorac navodi kako će zakon o plaćama kojemu je cilj osigurati jednake plaće za jednaki rad biti gotov kroz mjesec dana. Tada idu uredbe koje će biti gotove do kraja ove godine. "Na taj način ćemo ujednačiti sve koeficijente. Što se tiče horizontalnog povećanja, o tome možemo razgovarati. To smo već najavili prilikom prošlih kolektivnih pregovora, a najavili smo i nove kolektivne pregovore u sklopu procesa kolektivnog pregovaranja", rekao je Primorac. "U sklopu kolektivnog pregovaranja razgovarat ćemo o rastu osnovice za sve, a što se tiče interesa pojedinačnih skupina - te interese se za sada trudimo ostaviti po strani i one koji imaju bilo kakve konstruktivne ideje - uključiti u rad skupine, jedne za javne, druge za državne službe", zaključio je ministar Primorac.

