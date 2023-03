Primjer suradnje i zajedništva: Blanka Jeličić i Šejla Mujić zajedno pomažu osobama u potrebi

Veleposlanstvo SAD-a u BiH odabralo je junakinje veljače. To su časna sestra Blanka Jeličić i vjeroučiteljica Šejla Mujić. Odabrane su jer utjelovljuju humanost i međureligijsku suradnju dok pomažu onima kojima je pomoć potrebna, pokazujući da vjerske i etničke razlike ne moraju biti prepreka radu na pozitivnom doprinosu društvu. Obje su iz Livna, a za Avaz su istakle da ih spaja želja da rade i djeluju za dobrobit drugih. "Istina je da mi radimo stalno i kontinuirano, uvijek smo u nekim zajedničkim projektima, ali ipak me iznenadilo da to neko primijeti, posebno Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, odnosno sam ambasador", istaknula je Mujić.

Mujić kao vjeroučiteljica (mualima) radi već deset godina. Svrha njenog poziva, kaže, je biti korisna zajednosti. Jeličić je upoznala baveći se humanitarnim aktivnostima. Iznenadila se kada su joj rekli da američki ambasador dolazi u Livno i da ima želju upoznati ih. Osvrnula se i na zajedničku humanitarnu akciju koju je imala s Blankom, tijekom koje su prikupljale pomoć za mladu majku s četvero djece. "Brzo smo pronašle novac, kupile novu veš mašinu i odvezle je na adresu. Otad smo joj u više navrata pomagale. Nosile smo prehrambene pakete, pelene, hranu za bebe, odjeću, drva za ogrjev", rekla je Mujić.

Blanka Jeličić, je časna sestra milosrdnica svetog Vinka Paulskog. Smatra da je pomaganje potrebitima ono najkonkretnije što čovjek može činiti. "Mislim da je to zajedništvo, iskrena dobrota, u suštini, razlog našeg djelovanja. Mali čovjek u ovoj državi svakim danom napreduje kada je riječ o međureligijskom dijalogu. Dobro se treba raditi u tišini i zbog ljubavi prema čovjeku i Bogu", navela je Blanka i naglasila važnosti nastojanja svih da čine dobro. Otkako su se prije sedam godina upoznale su se na spomenutoj humanitarnoj akciji, zajedno rade i pomažu ljudima kojima je to potrebno. Jeličić se nada da će njihova suradnja biti primjer stanovništvu BiH o mogućnostima međureligijskog zajedništva i dosezima humanosti.

VIDEO: Spomen park naftaštva u Peklenici