Prijetili smrću policajcu u Otočcu. Pušteni da se brane sa slobode

Gospićko Općinsko državno odvjetništvo je pokrenulo postupak protiv dvojice osumnjičenika, starih 30 i 27 godina, za prijetnje smrću 24-godišnjerm policajcu 1. srpnja u Otočcu te je za njih zatražilo istražni zatvor, ali ih je sudac istrage uz mjere opreza ipak pustio da se brane sa slobode.

Kako je utvrđeno tijekom prvog ispitivanja na tužiteljstvu dvojica su osumnjičenika bila nezadovoljni ranijim službenim postupanjima policijskog službenika kojemu su prijetili, a događaj se zbio kada se on nalazio "izvan službe". Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću je, nakon provedenih ispitivanja, predložilo određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, međutim sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu je osumnjičenike pustio na slobodu.

Sudac istrage Mladen Kosijer rekao je Hini da je “osumnjičenicima odredio mjere opreza, odnosno zabranu približavanja i uspostave kontakta prema oštećenoj osobi”. Takvu je odluku obrazložio riječima da su sva trojica ranije bili prijatelji te da se događaj nije zbio kad je oštećeni bio u bilo kakvom postupanju, štoviše bio je izvan službe. Kazneni postupak ide dalje, samo što će se osumnjičeni braniti sa slobode, dodao je.

POVEZANI ČLANCI:

Kazneni zakon za osobe koje nekome “ozbiljno prijeti da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti” predviđa do tri godine zatvora, no ako je “kazneno djelo počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne vlasti” počinitelju prijeti kazna i do pet godina.

VIDEO Vozači, budite oprezni! Ovo su kazne za neke od najčešćih prometnih prekršaja