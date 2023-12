Prijeti im zdravstvena kriza: Bombe, glad i zarazne bolesti haraju Gazom

Izraelske snage nastavljaju nemilice bombardirati ciljeve u Gazi, a stanje u kojem žive raseljeni Palestinci dodatno su pogoršale oluje i obilne kiše. Sukobi se nastavljaju nesmanjenom silinom i nakon što je Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela neobvezujuću rezoluciju kojom se zahtijeva trenutačan humanitarni prekid vatre.

Izrael poručuje da nastavlja napade s međunarodnom potporom ili bez nje. Bombardiranje Gaze opustošilo je tu enklavu, a 18.500 Palestinaca ubijeno je u zračnim i kopnenim napadima izraelske vojske. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je “neselektivno” bombardiranje civila u Gazi koštalo Izrael međunarodne potpore.

Smrtonosna dijareja

Većina od ukupno 2,3 milijuna stanovnika napustila je svoje domove te su mnogi izloženi bolestima. U bolnici Naser u gradu Han Junisu odjeli su preplavljeni ozlijeđenima, a zbog nedostatka prostora više bolesnih beba leži u istim krevetima. Brojni pacijenti dolaze ekstremno dehidrirani, a kod nekih to može dovesti do zatajenja ili oslabljivanja bubrega, rekao je Ahmed al-Fara, šef pedijatrijskog odjela, dodajući da je već bilo 30 slučajeva hepatitisa A, čija inkubacija traje mjesec dana.

Stoga se očekuje da će za mjesec dana eksplodirati broj zaraženih tom bolešću, a to je veoma opasan indikator na koji se treba obratiti pozornost, od prenapučenosti do konzumiranja hrane koja nije namijenjena ljudima do korištenja zajedničkih zahoda, upozorio je Ahmed al-Fara.

Pojasu Gaze sada zbog kolapsa sustava prijeti zdravstvena kriza i širenje bolesti, na što je upozorio i humanitarni ured Ujedinjenih naroda.

– Imamo ogledni primjer formule za epidemiju i katastrofu javnog zdravstva – rekla je Lynn Hastings, koordinatorica UN-a za palestinske teritorije.

UN smatra da bi više ljudi moglo umrijeti od bolesti nego od bombi i projektila. Veći dio Pojasa Gaze ostao je bez hrane, pitke vode, struje i medicinskih potrepština, a stotine tisuća raseljenih Palestinaca okupljaju se u malim prostorima kako bi se sklonili od izraelskih bombi. Osim stranih državljana i malog broja ozlijeđenih Palestinaca, gotovo nitko nije uspio pobjeći iz Gaze, u kojoj je zarobljeno više od dva milijuna ljudi. WHO je prošlog mjeseca rekao da je kriza u Gazi “recept za epidemije”. Šef WHO-a kazao je da postoje zabrinjavajući signali epidemijskih bolesti “uključujući krvav proljev i žuticu” te dodao da je također bilo izvješća o visokim razinama bolesti povezanih s dijarejom i respiratornih infekcija. Druge bolesti prijavljene u Gazi uključuju ospice, meningitis, vodene kozice i akutni virusni hepatitis.

Prijeti i kolera

Richard Peeperkorn, predstavnik WHO-a na okupiranom palestinskom teritoriju, rekao je u utorak da je zabilježeno između 160.000 i 165.000 slučajeva proljeva među djecom mlađom od pet godina, što je “puno više” nego što je uobičajeno. Dijareja je drugi vodeći uzrok smrti djece mlađe od pet godina. Ako se ne liječi, proljev može trajati nekoliko dana, ostavljajući tijelo bez vode i soli potrebnih za preživljavanje.

Palestinsko ministarstvo zdravstva također je izvijestilo o više od 133.000 slučajeva infekcije gornjih dišnih putova (URTI) – virusne infekcije koja može zahvatiti nos, grlo i sinuse – više od 17.000 slučajeva ušiju i gnjida, oko 35.000 slučajeva kožnih osipa i više od 1900 slučajeva trovanja hranom. Liječnici bez granica opetovano upozoravaju na potencijalno izbijanje kolere zbog nedostatka čiste vode u prenapučenim područjima.

VIDEO: Izraelci zatočili Palestince i skinuo ih u donje rublje