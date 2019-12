Prije je samo glasina bila dovoljna za metak u čelo, a sad i sin mafijaškog šefa živi kao drag queen

Jedan od najpoznatijih talijanskih državnih tužitelja Nicola Gratteri otkrio je kako je mafija omekšala svoja, inače striktna, pravila kad je riječ o prihvaćanju deklariranih gay muškaraca u svoje redove. Naime, prije su i glasine o tome da je netko gay bile dovoljne da ga ubiju, a danas i sin mafijaškog šefa može otvoreno živjeti kao drag queen poznata pod imenom Lady Godiva.

- To potkopava njihov imidž kao opakih momaka, ali kao i društvo mafija je evaluirala. Homoseksualci mogu ući u mafiju, dokle god to javno ne promoviraju - istaknuo je Gratteri koji je ispričao medijima kako je on osobno vidio strastvena pisma između mafijaškog šefa i mladog potporučnika.

On je presreo telefonske razgovore koji su otkrili da mnogi članovi mafije uživaju zabavljati se u transvestitskim barovima.

Gratteri je poznat u talijanskoj javnost zbog borbe protiv mafije. On živi već trideset godina pod policijskom zaštitom zbog prijetnji upućenima članovima njegove obitelji. Ugledni tužitelj misli kako je 'Ndrangheta, najmoćnija mafijaška skupina na području Italije s godišnjom zaradom od 38 milijardi funti godišnje omekšala.

- Mladi članovi mafije ne mogu podnijeti stres zatvora na isti način na koji su to mogli njihovi roditelji. Postanu paranoični i depresivni. Oni su puno slabiji - smatra državni tužitelj, prenosi The Daily Mail.