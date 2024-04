Priča o Dankinom ubojstvu je sve čudnija: Na ova pitanja i dalje ne znamo odgovor

Nakon dugotrajne potrage za dvogodišnjim Dankom Ilić iz Bora, u četvrtak ujutro stigla je jeziva vijest da je djevojčica ubijena. Radnici "Vodovoda" Srđan Janković (50) iz sela Luka i Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot priznali su da su udarili djevojčicu automobilom, a zatim tijelo bacili na deponij.

Osumnjičeni su, prema vlastitu priznanju, udarili djevojčicu službenim vozilom marke Fiat Panda pri brzini od 20 km/h . Umjesto da joj pruže pomoć, Danku su nakon nesreće stavili na zadnje sjedište, a kada se djevojčica probudila u automobilu, suvozač ju je ugušio. Načelnica srpske policije Bojana Otović Pjanović otkrila je da su osumnjičenici Dankino tijelo najprije bacili na deponij, da bi ga potom premjestili na drugu lokaciju, koju sada ne žele otkriti. Otović Pjanović tvrdi da su osumnjičenici u skrivanju tijela imali i pomoć, zbog čega su nedavno pritvoreni Dragijevićevi otac i brat, koji je preminuo nakon što je u policiji doživio infarkt.

Za tijelom djevojčice, koja je nestala 26. ožujka , i dalje se neumorno traga, a policija svakodnevno obilazi i kopa sva mjesta na Banjskom Polju, gdje se tragedija dogodila. Iako je čitava priča dobila tužan epilog, javnost i dalje prati slučaj, a neke okolnosti oko njega ostale su nejasne. Odlučili smo stoga izdvojiti pitanja na koja javnost, ali ni policija i dalje nemaju jasan odgovor.

Kako je Danka umrla i tko ju je ubio?

Dankino tijelo još nije nađeno pa se sa sigurnošću ne zna točan uzrok smrti. Prema prvotnim nagađanjima, djevojčica je preminula u prometnoj nesreći, da bi onda policija na temelju iskaza utvrdila da je Danka preživjela prometnu nesreću te da se u trenutku tijekom vožnje prema deponiju probudila. Potom ju je, vjeruje policija, suvozač ugušio rukama. U prilog tome ide i činjenica da se osumnjičenima na teret stavlja kazneno djelo teškog ubojstva djeteta , za koje je, po izmjenama Kaznenog zakona koji su stupile na snagu 1. prosinca 2019., zapriječena kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta. Također, vozilo se navodno kretalo tek 20 km/h kada je djevojčica pregažena, za što stručnjaci vjeruju da nije dovoljna brzina da bi ju se na mjestu usmrtilo.

Nejasno je i tko je točno ubio curicu. Neslužbene su informacije od ranije da je Dejan vozio Pandu i udario djevojčicu, dok je Srđan bio na mjestu suvozača. Prema toj verziji, djevojčicu je, dakle, ugušio Janković, no kasnije su srpski mediji saznali da je Dejan Dragojević progovorio u Višem javnom tužiteljstvu u Zaječaru i da je priznao da je zadao Danku Ilić. Srđan Janković se, s druge strane, sve vrijeme brani šutnjom.

Tko je sve pomogao u ubojstvu i rješavanju tijela?

Prema informacijama srpskih medija, saslušanje Dejana Dragijevića trajalo je više od dva sata. On je u tužiteljstvu otkrio da je ugušio djevojčicu, ali i da je njezino tijelo premjestio s deponija, gdje su ga prvotno osumnjičenici bacili. U tome je, priznao je Dragijević, imao pomagače, i to oca i brata. Otac Rade (73) na ispitivanju se branio šutnjom, a određen mu je pritvor od 30 dana. Pritvoren je trebao biti i Dejanov brat Dalibor (40), no on je preminuo nakon što je u policijskoj postaji doživio infarkt.

Majka osumnjičenog Svetlana Dragijević također je ispitana u tužiteljstvu, no ona u ovom trenutku nije osumnjičena da je pomagala u skrivanju tijela. Štoviše, onda tvrdi da o Dankinu ubojstvu ne zna - ništa. "Ne znam ništa o suprugu, koji je u pritvoru, ali sigurno je i njemu teško što mu je umro sin. Ne znam ništa o Dankinu ubojstvu, nije moguće da su moji sinovi bili umiješani u to", rekla je Svetlana za srpske medije.

Zašto bi osumnjičenik priznao ubojstvo djevojčice, ali ne bi otkrio lokaciju tijela?

Srpski mediji pitaju se zašto osumnjičeni kriju gdje se nalazi tijelo djevojčice Danke, ako su već priznali ubojstvo. Kako piše Blic.rs. , postoji mogućnost da je priroda zločina toliko gnusna da osumnjičeni strahuju da bi pronalazak tijela dodatno otežao njihovu situaciju tijekom suđenja. - Ima tu još milijun informacija koje još nismo iznijeli. Ne može se doprijeti do suvozača, da kaže gdje je prebacio tijelo s deponija. Posljednja naša verzija je da je nešto gnusno uradio s tim tijelom - rekao je načelnik UKP-a Ninoslav Cmolić.

Drugi potencijalni razlog zbog kojeg osumnjičeni ne žele otkriti gdje je tijelo djevojčice je da se možda nadaju da bi se mogli izvući i spasiti od doživotne robije ako tijelo djevojčice ne bude pronađeno. No, kako je objasnio odvjetnik Predrag Savić, ako tijelo i ne bude pronađeno, osumnjičenike je moguće procesuirati za njezino ubojstvo na osnovi dosad prikupljenih dokaza.

Jedna opcija je i da su bili toliko pijani da ne znaju gdje je tijelo djevojčice. Policija je, naime, objavila da su bili pijani tijekom prvog poligrafskog testiranja, a ne zna se u kakvom su točno stanju bili kada su se rješavali tijela. Ipak, ta je opcija možda i najmanje vjerojatna, s obzirom na to da je sve izglednije da su u skrivanje tijela bili uključeni i drugi članovi obitelji Dragijević.

Što ako se ne nađe Dankino tijelo?

Što će se dogoditi s osumnjičenicima ako tijelo ne bude nađeno, pitanje je koje si postavlja javnost dok potraga srpske policije i dalje traje. Odvjetnik Saša Rajković dao je odgovor na to pitanje za Srbiju Danas. - Moraju postojati drugi dokazi. Može im se suditi naročito jer ovdje imamo priznanje oba osumnjičena da su počinili djelo koje im se stavlja na teret - kazao je, ističući kako u praksi postoje slučajevi u kojima su ubojice osuđene i bez tijela.

- To 'nema tijela, nema djela' nije baš istinita izreka, može se i bez toga suditi, ali radi se o izuzetcima - dodao je odvjetnik. Objasnio je da je djelo kvalificirano kao teško ubojstvo u sudioništvu, za koje je najmanja dozvoljena kazna 10 godina zatvora, a najviša doživotni zatvor. Ako su informacije s kojima je javnost upoznata istinite, rekao je Rajković, kvalifikacija kaznenog djela ostat će ista čak i ako tijelo ne bude pronađeno.

Sličnu je izjavu za portal Nova.rs dao i inspektor Dragiša Remović. Kazao je da osumnjičenici čak i bez tijela mogu biti osuđeni, ako postoje drugi materijalni dokazi. Važno je da ih istraga "veže" za mjesto i za žrtvu. Ako na vozilu ili u njemu budu pronađeni tragovi njene DNK, to može biti ključan dokaz za istragu, jer nema drugog racionalnog objašnjenja za biološke tragove malene u vozilu, objašnjava bivši inspektor PU Beograd.

Ako u automobilu nije pronađen DNK, to mijenja situaciju, jer, unatoč priznanju u policiji, osumnjičeni uvijek mogu promijeniti svoj iskaz , bilo kada u tijeku postupka. - To se može očekivati ​​i to se često događa. Upravo zato su važni i ti drugi materijalni dokazi, jer se ne može sve zasnivati ​​samo na priznanju svjedoka - objašnjava ovaj iskusni policajac.

Kada će i hoće li potraga za tijelom prestati?

Kako je dobro upoznat s policijskim procedurama, Remović je Nova.rs objasnio što će se dogoditi ako se tijelo ne pronađe, odnosno hoće li potraga biti obustavljena. - Potraga za Dankinim tijelom, zapravo, nikada neće prestati. Ne postoji neki rok u kome se potraga obustavlja. Osobe, žive ili mrtve, zauvijek ostaju na listi nestalih i za njima će policija nastaviti tragati. Jedino što će se vjerojatno dogoditi je da će potraga biti nastavljena smanjenim intenzitetom, ali sigurno neće prestati - objašnjava Remović.