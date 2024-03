Prevarili staricu: Dala im je 1100 eura, a oni njoj žutu narukvicu

Policijski službenici iz Dubrovnika i Zagreba dovršili su istragu koja je započela u veljači ove godine kada je 72-godišnjakinja prijavila kazneno djelo prijevare u Dubrovniku, a sve je završilo kaznenom prijavom za 69-godišnjaka iz Zagreba.

Osumnjičeni muškarac prišao je na ulici u Dubrovniku oštećenoj starici sa žutom narukvicom u ruci te je pitao pripada li joj ta narukvica. Oštećena je rekla da nakit nije njezin, a muškarac ju je na to pitao postoji li u blizini zlatara u kojoj se može provjeriti je li narukvica izrađena od zlata.

U tom trenutku naišao je muškarac kojeg je osumnjičeni također pitao za zlatarnu, na što mu je muškarac odgovorio da se bavi nakitom i nakon pregleda narukvice procijenio njenu vrijednost na 5.000,00 eura. Izrazio je želju da otkupi narukvicu, te ih je zamolio da ga pričekaju da ode po novce.

Osumnjičeni je tada oštećenoj ponudio da mu da polovicu novca i sama sačeka navodnog zlatara, jer on žuri na autobus. Oštećena je na to pristala i s bankomata podigla 1.100,00 eura. Novac je dala osumnjičenom, a on je njoj predao narukvicu. Ubrzo je shvatila da je prevarena i slučaj prijavila policiji.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijevare osumnjičeni 69-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu ove Policijske uprave, dok se nastavlja kriminalističko istraživanje koje ima za cilj utvrditi drugu mušku osobu uključenu u ovaj događaj, izvještava PU dubrovačko-neretvanska.

GALERIJA Zagrebački aerodrom uvršten u elitno društvo: Samo osam zračnih luka u svijetu može se ovime pohvaliti