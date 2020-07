Premlaćeni s Jaruna bio optužen za lažne ovrhe

Kako je Mladen K. (30) teško ozlijeđen te ostavljen da leži pored svog vozila na Aleji Matije Ljubeka na zagrebačkom Jarunu, gdje ga je u četvrtak u 5.20 našao slučajni prolaznik, još je uvijek nepoznanica. Barem ako je suditi po priopćenju zagrebačke policije, koja je nakon očevida zaključila da ga je napala nepoznata osoba koja ga je teško ozlijedila. Ozljede su na koncu bile tolike teške da je Mladen K. od njih, nekoliko sati nakon što je nađen, preminuo u KBC-u Sestara milosrdnica. Policija je njegov slučaj okvalificirala kao nanošenje teške ozljede sa smrtnom posljedicom.

Prevarantska shema

Prema onom što je do sada poznato, Mladen K. nađen je kako leži pokraj svog vozila, a oko njega je bilo tragova krvi. Ti su tragovi krvi za policiju značili da postoje dvije mogućnosti. Prva je bila da se spotaknuo, pao te se prilikom pada teško ozlijedio. Ili da mu je netko nanio teške ozljede. Nakon provedenog očevida policija je očito zaključila da mu je netko nanio ozljede, no znaju li kako, odnosno čime, nisu priopćili.

Nastavljaju kriminalističko istraživanje tijekom kojeg bi trebali ustanoviti kuda se sve Mladen K. kretao te s kim se možda susreo. U tome bi im možda mogle pomoći snimke nadzornih kamera, ako ih ima, te njegov mobitel. Inače, kada je nađen, kod sebe nije imao dokumente. Identificiran je s pomoću registracijskih pločica vozila.

VIDEO Na zagrebačkom Jarunu pronađen teško ozlijeđen muškarac koji je u bolnici preminuo

Utvrđivanju točnog vremena njegove smrti trebala bi pomoći obdukcija, koja se trebala obaviti danas, a kada se dozna tko je za to osumnjičen, policija će možda doći i do motiva. U međuvremenu vjerojatno će istražiti sve aspekte života Mladena K., a istražujući moguće motive, vjerojatno će ih zanimati i slučaj zbog kojeg je Mladen K. svojevremeno završio na optuženičkoj klupi. S njim je optuženo još nekoliko osoba, a svi su se teretili da su lažnim ovrhama iz tvrtki koje su se bavile obnovljivim izvorima energije – vjetroelektranama izvukli oko pet milijuna kuna. Riječ je bila o dobro osmišljenoj prevarantskoj shemi, prema kojoj su pojedini optuženici osnivali lažne tvrtke, koje su potom poslužile da se na njih prebaci novac koji se lažnim ovrhama izvukao iz Vjetroelektrana Jelinak iz Splita i Vjetroelektrana Trtar-Krtolin iz Šibenika. Lažno osnovane tvrtke Fini su potom poslale lažna rješenja o ovrsi kojima se od vjetroelektrana potraživalo gotovo 50 milijuna kuna. No neke od tih transakcija su blokirane jer je Fina posumnjala u vjerodostojnost rješenja o ovrsi.

Kupili zlatne poluge

Prije toga su vjetroelektrane ipak platile oko 24 milijuna kuna po lažnim rješenjima o ovrsi, a optuženici su prije no što je policija uspjela ishoditi naloge za blokade bankovnih računa na koje je novac uplaćen, ipak uspjeli podići malo manje od dva milijuna kuna, dok su za oko tri milijuna kuna kupljene zlatne poluge. Tužiteljstvo je smatralo da su i novac i zlato, koji nisu nađeni, predani Mladenu K.

A u svjetlu svega što se sada dogodilo ta će tvrdnja tužiteljstva bez sumnje biti zanimljiva policiji tijekom istrage smrti Mladena K.