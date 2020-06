Preminuo je Hrvat (59) kojemu je posljednja želja bila da se vrati kući iz Njemačke

Preminuo je Hrvat I. E. (59) rodom iz Ljubuškog kojemu su pomogli da se vrati kući iz Njemačke.

On je tri godine radio u Njemačkoj za jednu poljsku građevinsku tvrtku, a onda je dobio tumor na mozgu. Završio je u njemačkom hospiciju gdje je svećeniku Matijasu Farkašu kazao kako mu je posljednja želja da se vrati kući. Zbog korone se to činilo nemogućim, no u pomoć je priskočio šef hospicija Alexander Schwägerl koji je i voditelj Crvenog križa Oberallgäu. On je rekao kako vozila Crvenog križa smiju prelaziti granice, pišu 24 sata.

Vozači Crvenog križa Helmut Klaus i Philipp Hübler odvezli su teško bolesnog muškarca u Dubrovnik. Putovanje je bilo dugo 1200 km, a srećom sve je prošlo u redu. I.E. je u Dubrovniku kratko vidio sestru, a onda su ga prevezli u hospicij u Ljubuškom. Hrvatska katolička misija Kempten Allgäu, čiji je župnik fr. Matijas Farkaš posjećivao I.E. u bolnici, je objavila 3. lipnja kako je muškarac preminuo.