Prekid niza porasta zaraženih tračak je svjetla u hrvatskom tunelu s virusom

U jučerašnjim podacima o širenju zaraze pojavila se svjetlost na kraju tunela. Drugi put od početka listopada i prvi put od 11. studenoga prekinut je niz porasta 14-dnevne incidencije od jučerašnjih 1149 na današnjih 1139 na 100.000 stanovnika, kako smo izračunali temeljem podataka Worldometera. Jučerašnjih 2899 novozaraženih na razini je od protekle nedjelje (2919 i 3308 tjedan prije) ali uz 1123 testa više pa je udio pozitivnih među testiranima ove nedjelje 31 posto, što je čak 7,3 posto manje nego dan prije te 4,5 manje nego prošle nedjelje. Naravno, 24-satno razdoblje prekratko je za optimistične procjene, ali ipak valja zabilježiti da se unazad više od dva mjeseca toliki 24-satni pomak na bolje ipak nije dogodio, i to uz znatno veći broj testova. Nadajmo se da to nije bio samo slučajan statistički dnevni eksces jer sada je za očuvanje zdravstvenog sustava od presudne važnosti smanjiti broj novozaraženih, odnosno pritisak na bolnice jer bi to moglo utjecati i na smanjenje broja smrtnih ishoda, i obrnuto.

Nažalost, smrtnost i dalje raste pa smo prešli granicu od 200 žrtava na milijun stanovnika u proteklih 14 dana te unatoč tomu raste i broj hospitaliziranih. Ali to je posljedica povećanja broja zaraženih prije dva, tri tjedna. Kako smo tek 11 dana od kada smo prvi od dosad četiri puta prešli granicu od 4000 dnevno zaraženih, sredinom ili krajem sljedećeg tjedna može se dogoditi da će broj smrtnih ishoda još porasti možda i do stotinu dnevno. I po tomu smo, kao i po širenju zaraze, trenutačno u vrhu EU, pa i među 47 europskih zemalja. U proteklih sedam dana od COVID-19 umrlo je 462 ljudi, a prethodnih tjedana 359, 304, 255, 232, 125, 74...

Proteklih sedam dana po prvi put smo na tjednoj razini imali smanjenje broja testova, 66.566 u odnosu na 67.534 prethodni tjedan. Unatoč tomu broj zaraženih je porastao za 847, sa 22.894 na 23.741. Tjedan prije porast broja zaraženih bio je za više od 3000, ali uz 10.000 testova više na tjednoj razini. Uz takav porast broja testova ovaj bismo tjedan imali i veće povećanje zaraze.

U 47 europskih zemalja već četvrti tjedan u nizu opada broj zaraženih od 1,9 do 1,3 milijuna, ali tek proteklih sedam dana prvi je put i broj mrtvih u malom padu, za 845 ili 2,4 posto.