Predstavljanje hrvatske turističke ponude na jubilarnom 50. sajmu u Utrechtu

Hrvatska turistička zajednica predstavlja hrvatsku turističku ponudu na sajmu Vakantiebeurs, koji se od 15. do 19. siječnja održava u nizozemskog gradu Utrechtu. Riječ je o najvećem turističkom sajmu namijenjenom poslovnoj i širokoj publici na području Beneluxa, a na jubilarnom 50. izdanju sajma ove godine sudjeluje više od 1000 izlagača te se očekuje rekordan broj posjetitelja.

„Uz nastup na sajmu u Utrechtu, na kojem ove godine sudjeluje rekordnih 18 hrvatskih suizlagača, hrvatsku turističku ponudu usporedno predstavljamo i na sajmovima u Stuttgartu, Helsinkiju i Beču. Najvažnije svjetske turističke sajmove koristimo između ostalog za dodatne susrete s ključnim partnerima na nama najvažnijim tržištima s kojima intenzivno surađujemo na proširenju turoperatorskih programa za Hrvatsku te uvođenju novih aviolinija“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, dodavši kako je tijekom 2019. godine s nizozemskog tržišta ostvareno gotovo 500 tisuća dolazaka te oko 3 milijuna noćenja.

Foto: HTZ

Svim posjetiteljima sajma nudi se mogućnost korištenja VR naočala putem kojih mogu pogledati tri promotivna virtualna filma o hrvatskim proizvodima i destinacijama, a za koje je publika na sajmu u Londonu održanom u studenom prošle godine iskazala velik interes. Na hrvatskom štandu održavaju se i brojni sastanci s predstavnicima turoperatora, putničkih agencija te aviokompanija kao što su TUI, Transavia, krovna udruga nizozemskih turoperatora i putničkih agenata ANVR, udruženje agenata Travel Club i drugi.

„Izuzetno nas veseli sve veći interes avioprijevoznika za Hrvatsku čemu svjedoče najave uvođenja tri nove zračne linije iz Nizozemske i Belgije za Hrvatsku u ovoj godini, a riječ je o letovima aviokompanije Easyjet iz Amsterdama za Zadar, odnosno Ryanaira iz Maastrichta za Zadar te aviokompanije TUIfly iz Bruxellesa za Pulu“, izjavio je Ivan Novak, direktor Predstavništva HTZ-a za zemlje Beneluxa.

Dodajmo kako se ove godine po prvi put na štandu HTZ-a održava i prezentacija hrvatskih proizvoda s ciljem obogaćivanja sajamske ponude te bolje prezentacije Hrvatske kao raznovrsne turističke destinacije pa tako posjetitelji sajma imaju priliku kušati vrhunska hrvatska vina i sireve.

Foto: HTZ

Uz Hrvatsku turističku zajednicu, svoju ponudu na sajmu predstavlja i 18 suizlagača među kojima su turističke zajednice Šibensko-kninske i Zadarske županije, turistička zajednica otoka Krka, NP Plitvička jezera, Maistra, Valamar, KUH, Jadranka kampovi, Ilirija- Camping the best of Dalmatia, Cresanka, Solaris, Valalta, Hadria, Aminess Hotels & Campsites (Laguna Novigrad), Natura turist, Maricom, Plava laguna te Plitvice Holiday Resort (Rotokor).