Predsjednica okrenula ploču i počela se šaliti na vlastiti račun

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović okrenula je “ploču” i na šale na svoj račun, kojih je internet pun, odgovorila je istom mjerom. “Vatreni, pucam od ponosa. #Jakovjeizdrzao i još će!!!”, napisala je na Facebooku u četvrtak navečer, nakon utakmice Hrvatske i Mađarske na Poljudu. Referirala se tako na svojevrsnu krilaticu “Jakove, izdrži”, koja je prati od početka mandata.

– Odgovara se tako na teme koje se nameću kao državotvorne i jako važne za Hrvatsku, a u kojima se pokušava predsjednicu diskreditirati. Odgovara se upravo na način na koji takva razina komunikacije i zaslužuje, dakle šalom. Pokazala je tako da razumije šalu i kako joj to nije nikakav problem, nego da je to jednostavno situacija u kojoj se svatko može naći u životu – objašnjava nam Ivan Anušić, šef izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović u borbi za drugi mandat na Pantovčaku.

Navedena objava na Facebooku bila je, dodaje on, odluka same predsjednice “da tako odgovori svima onima koji ozbiljnu priču, a to su izbori, žele svesti na zafrkanciju”.

– Pokazala im je da je, prvenstveno, ozbiljna i dama te da oni nisu na njezinoj razini. Oni koji su je pokušali ismijati, umjesto da joj pokažu poštovanje i kao predsjednici i kao ženi te majci, sami su tako ispali smiješni – govori Anušić i dodaje kako su se svi u izbornom stožeru odmah složili s njezinom idejom za Facebook objavu. Izvrstan je to način, stava je on, “obračuna” s onima koji podcjenjuju birače i misle kako doskočicama mogu diskreditirati protukandidata i pridobiti građane. Poruka je to, ujedno, da se kandidati trebaju okrenuti ozbiljnim temama, “a kada se o njima bude razgovaralo, i predsjedničini će osvrti biti puno ozbiljniji i konkretniji”.

– Način komunikacije koji su unijeli pojedini političari nije dobar ni za politiku, ni za Hrvatsku, jer trivijalnosti stavljamo u fokus javnosti, a važni problemi prolaze nam “ispod radara”, ne rješavamo ih. Kad govorimo o Zoranu Milanoviću, razgovarajmo o tome da je, kao premijer, zadužio Hrvatsku za 71 milijardu kuna. Naravno da on ne može u predsjedničkoj utrci pričati o ozbiljnim pitanjima, već se trudi ispasti smiješan. Sličan politički put imao je i Škoro, izgubio je izbore za gradonačelnika Osijeka, nije izdržao saborski mandat do kraja, nema rezultata iza sebe pa govori: “Kad dođem na Pantovčak, prvo ću dati Kiki vode.” To je tragikomično, jer građani očekuju od politike da im stvori daleko bolje životne okolnosti. Sve se svodi, zapravo, na jednu riječ – populizam, najveću opasnost globalne politike – zaključuje Anušić.